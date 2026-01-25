Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 25 de enero; esto le espera a cada signo en el DINERO y AMOR

¡Los astros han hablado! Conoce lo que el universo tiene preparado para ti este domingo, 25 de enero, con los horóscopos de Nana Calistar , quien cuenta con toda una serie de predicciones y consejos para cada uno de los 12 signos zodiacales. ¡Sigue leyendo que podrías encontrarte una que otra sorpresa! ¿Será en el dinero, la salud o el amor? ¡Descúbrelo aquí!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 25 de enero?

Se viene un período de intensidad emocional, especialmente en el amor. Si estás soltero, se avecinan romances rápidos. Si estás en pareja, controla tus impulsos, sólo así evitarás conflictos. Disfruta y no prometas cosas de más. Piensa antes de hablar. Cuídate de accidentes por distracciones o andar a prisas. Llegó el momento de soltar culpas del pasado y enfocarte en el presente para que puedas lograr tus metas. Se marca estrés en el trabajo y algunas demoras, de ti depende tener paciencia. También se marcan dos oportunidades económicas que requerirán de tu compromiso y acción. Pon límites y acepta los cambios que se avecinan. Fluye y deja de pelear.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 25 de enero?

Se marcan dudas e inquietudes. Es necesario que salgas de tu zona de confort y te arriesgues. Sólo así podrás hacer cambios en tu vida. Es probable que tengas un viaje en puerta. En el amor, se marcan reencuentros con personas del pasado. De ti dependerá si abres viejas heridas. Si tienes pareja, llegó la hora de evaluar tu relación. También se marcan conflictos. No pierdas el control y no afectes a los demás. En lo laboral y personal, llegó la hora de romper la rutina y retomar proyectos pendientes. No quieras que las cosas se den de manera rápida. Todo lleva su tiempo y se construye paso a paso.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 25 de enero?

Estos días vivirás un período de intensidad emocional y tentaciones. Maneja todo con discreción y evita caer en chismes o conflictos. Si estás soltero, en el amor se abre la posibilidad de algo profundo y estable, así que no te autosabotees. Deja atrás las dudas y tu impulsividad. Suelta esas relaciones que ya no te aportan. Enfócate en tus propios sueños. No tengas miedo de empezar de nuevo. Eso sí, ten más cautela al hablar y juzgar a personas que nada te han hecho. Se marca la reaparición de alguien del pasado, pero sólo para cerrar ciclos. Si tienes pareja, pueden surgir celos o una separación temporal. Debes aclarar tus emociones. Actúa con la cabeza.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 25 de enero?

Deja de rogar por amor en donde no lo hay. Es momento de valorarte. Recuerda, el cariño jamás se suplica. Tienes que sanar esas heridas del pasado y ser más coherente con lo que exiges y lo que das. No confundas deseo con amor o podrías resultar herido por caer en tentaciones pasajeras. Pon límites y fortalece tu seguridad personal. Suelta a esas personas que no te aportan nada. Es doloroso, pero necesario. Se marca la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto o negocio que te traerá la estabilidad que tanto buscabas.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 25 de enero?

Se marcan movimientos fuertes en el amor, con nuevas oportunidades que te traerán felicidad y grandes lecciones, sólo es cuestión de que dejes de mirar al pasado y evites hacer comparaciones. De lo contrario, podrías sabotear esta nueva oportunidad. El 2026 es un año en el que debes de creer en ti mismo. Asume nuevos retos y aprovecha los cambios, especialmente en el ámbito laboral, pues pueden mejorar tu economía y hacerte crecer de manera personal. También se avecinan momentos importantes en tu entorno, puede ser algún compromiso o nacimiento. Cuida mejor la manera en la que te expresas y aléjate de esas relaciones superficiales.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 25 de enero?

Es necesario que empieces a poner orden en tu vida. Cuida más tus pertenencias y tu bienestar físico. Se avecinan cambios importantes: nuevos proyectos, viajes y mejoras económicas. Se marca la llegada de una nueva amistad. Es momento de que empieces a madurar emocionalmente y establezcas límites claros. Deja de aceptar migajas y promesas vacías, aléjate de esas personas que te restan valor. No caigas en chismes y enfócate en lo que quieres lograr. Valora mejor tu tiempo y tu energía.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 25 de enero?

Este año te invita a reflexionar sobre tu vida y tus hábitos. Cuida tu salud emocional y física. Es necesario que empieces a poner límites, especialmente con personas curiosas o poco confiables. En el amor, se marcan indecisiones por miedo a repetir errores del pasado. Ordena tus sentimientos antes de dar cualquier paso. Se vienen cambios positivos en el hogar. Te recuperas de esa mala racha económica y tendrás mejoras en el dinero y negocios. Es posible que pierdas relaciones que sólo te generaban estrés. Es momento de priorizarte y ser prudente con amores del pasado. Presta más atención a la salud de tus familiares.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 25 de enero?

Es momento de priorizarte, poner límites y dejar atrás esas relaciones de conveniencia. Cuida más tu salud respiratoria y maneja mejor tu economía. Es posible que algunas amistades se alejen por motivos personales. Este año recuperas fuerzas, carácter y autenticidad. Evita conformarte con poco y controla tus impulsos. No confundas deseo con amor. Debes reencontrarte contigo mismo, disfrutar más tus propios logros y aprender de tus errores. Recuerda, quien se elige a sí mismo es imparable.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 25 de enero?

Se marcan días de incertidumbre y episodios que pondrán a prueba tu paciencia. También se avecina el regreso de alguien del pasado para cerrar ciclos. Cuida más tu salud, especialmente la alimentación y el descanso. Es posible que tengas que enfrentarte a ciertas traiciones y deslealtades, pero esto servirá para que te des cuenta de quién merece tu confianza. Se vienen nuevas oportunidades en proyectos y finanzas, la suerte está de tu lado. Es momento de que fortalezcas tu autoestima y empieces a marcar límites con personas manipuladoras y críticas.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 25 de enero?

Mantente alerta de esas amistades hipócritas y confía más en tu intuición. Tu orgullo te dificulta soltar y perdonar, pero llegó el momento de sanar y enfocarte en tus propias metas. Se vienen grandes oportunidades en los negocios y las finanzas, pero se requerirá de una gran disciplina y organización de tu parte. Es probable que necesites planificar un viaje para renovar energías y tener mayor claridad mental. Deja atrás la monotonía. Rompe con las rutinas, sólo así tendrás resultados distintos y favorables en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 25 de enero?

Este año te impulsa a expresar lo que sientes de verdad y a librarte de cargas emocionales que no te corresponden. Has superado pruebas difíciles. En lo laboral, se marca estabilidad y oportunidades de crecimiento, siempre y cuando te mantengas abierto y atento. En el amor, debes valorarte más y no conformarte con relaciones que no te aportan ni seguridad ni armonía. Deja atrás las migajas emocionales. Es necesario que respetes las diferencias con los demás, sin que pierdas tu esencia. Exprésate con claridad.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 25 de enero?

Evita relaciones pasajeras que sólo vienen a hacerte sufrir. Marca límites. Es necesario que empieces a cuidar tu salud, especialmente la digestión y el estrés. Mantén la calma ante comentarios o conflictos externos. Sé discreto y aléjate de esas amistades chismosas. Debes tener más cuidado con quién dejas entrar a tu vida. Se marcan oportunidades de viajes y logros. Suelta lo que te duele y protege más tu corazón. Es necesario que comiences a canalizar tu energía para avanzar a un futuro más positivo y estable.

¿Qué signo eres? Estos son los 12 signos del zodiaco

El zodiaco está compuesto por 12 signos. Cada uno se rige por un elemento diferente: fuego, tierra, aire y agua. Conocer tu signo zodiacal sirve para identificar rasgos, actitudes y energías que influyen en tu personalidad, según la astrología. Los signos se determinan con base a la fecha de nacimiento de cada persona. Estos son 12 signos del zodiaco a los que puedes pertenecer, según tu cumpleaños:

