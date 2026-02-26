Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 26 de febrero; esto le espera a cada signo en el DINERO, AMOR y SALUD

¡Los astros han hablado! Conoce las predicciones del zodiaco para cada uno de los 12 signos con el horóscopo de Nana Calistar , quien cuenta con toda una serie de pronósticos y recomendaciones para este jueves, 26 de febrero. ¿Será algo relacionado con el amor? ¿O tendrá que ver con el dinero y la salud? ¡Sigue leyendo y descubre qué te depara el universo hoy!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 26 de febrero?

Tendrás química con alguien, pero será algo fugaz. Si estás en una relación, evita caer en tentaciones, pero si estás soltero, disfruta. En lo laboral, se marcan buenas noticias, aunque con mayor responsabilidad. Es momento de que aprendas a decir que no. Aguas con esas personas del pasado que sólo regresan a alterar tu presente. Cuida más tu cuerpo.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 26 de febrero?

Se marca un amor fugaz. Disfrútalo mientras dure. Si estás en una relación, aguas con caer en la monotonía. Este día la nostalgia se apoderará de ti. En lo económico, se vienen movimientos inesperados, como un gasto que no tenías contemplado o la compra de algo que no necesitas. Cuida mejor tu dinero. En cuanto a lo laboral, se abren conversaciones importantes. Como recomendación, limpia tu círculo cercano y cuida más tu cuerpo.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 26 de febrero?

Es momento de dejar las dudas y empezar a creer en ti. En el amor, se marca buena química con alguien. Es posible que hoy te enteres de un chisme. Trata de no enojarte y mejor agradece a la vida por mostrarte la verdad. En temas de salud, cuida más tu cuerpo y bájale dos rayitas a los excesos.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 26 de febrero?

Este día andarás más emotivo de lo normal. Si estás soltero, se marca la llegada de un amor intenso en los próximos días. Recuerda que la comunicación es la clave para triunfar en pareja. En lo económico, se marcan cambios favorables. Eso sí, cuida el dinero y no lo despilfarres. Aléjate e ignora a la gente chismosa. En temas de salud, se recomienda tener un mejor descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 26 de febrero?

La fuerza se apodera de ti este día. Enfrentarás una situación delicada que no esperabas, pero tranquilo, que saldrás adelante. En temas de dinero, es probable que eso que tanto esperabas se retrase o no llegue como lo imaginabas. También se marcan cambios en el amor. Se recomienda cuidar más el cuerpo, sobre todo del estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 26 de febrero?

Te llega una noticia inesperada que te levantará el ánimo. Llegó el momento de que empieces a creer en ti. Recuerda limpiar lo externo para darle orden y paz a lo interno. Aguas con los cambios de humor. Mide tus palabras, que podrías lastimar a quien no lo merece. En temas del amor, hay alguien del pasado que aún ocupa tu mente. Es necesario que pongas orden en tus pensamientos.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 26 de febrero?

Se vienen movimientos importantes, ya sean oportunidades de viaje o crecimiento laboral. ¡Aprovéchalas! En lo económico, recibirás un dinero extra que ayudará a aliviar las presiones. También se marca una noticia importante en el entorno familiar. Si tienes pareja, pronto se marca un cambio importante, ya sea que formalicen o den un siguiente paso. Tus deseos se cumplen con fuerza, así que no temas pedir al universo.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 26 de febrero?

Deja de callar lo que sientes y sé más sincero. En el trabajo, se marcan cambios intensos. Se recomienda replantear amistades. En temas del amor, no caigas en chismes que puedan arruinar tu relación. También es probable que alguien del pasado regrese a buscarte. Aguas con los cambios bruscos de humor. Presta más atención a tus sueños e intuición.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 26 de febrero?

Se marca un encuentro que no esperabas, lleno de química. Disfruta el momento. Es probable que recibas comentarios negativos de tu entorno cercano. No caigas en provocaciones. Si estás en una relación, aguas con la monotonía. Si estás soltero, se avecina un amor intenso. En lo laboral, habrá oportunidades de crecimiento.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 26 de febrero?

Deja de intentar caerle bien a todo el mundo. Quien quiere estar contigo, simplemente está. Presta atención a tus amistades, que alguien podría necesitar tu apoyo. Eso sí, ten cuidado y no cargues con responsabilidades ajenas. En el amor, al fin sueltas eso del pasado que te dolía, mientras que en lo laboral se marca la consolidación de algo importante. También es posible que tengas un viaje en los próximos días.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 26 de febrero?

Es el momento ideal para que empieces con eso que tanto has estado soñando y empieces a lograr tus objetivos. No le tengas miedo a los cambios. En temas del amor, si tienes pareja, se resolverá un problema que han venido arrastrando; si estás soltero, se marcan romances fugaces. Aguas con las envidias. No te dejes manipular por nadie. Cuida más tus pensamientos y enfoca tu mente en lo que realmente deseas construir.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 26 de febrero?

Es momento de que tomes decisiones firmes. Se marca el regreso de un amor del pasado. Si tienes pareja, evita la monotonía. Es probable que te adentres en un viaje familiar pronto, también se marca un embarazo en alguien de tu entorno cercano. En el trabajo, los astros te recomiendan ser más constante.

¿Qué signo eres? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco se compone por 12 signos, cada uno perteneciente a un elemento diferente: fuego, tierra, aire o agua. El signo al que pertenezcas va ligado a tu fecha de nacimiento. Según la astrología, conocer tu signo sirve para identificar ciertos rasgos de personalidad. A continuación, los 12 signos del zodiaco, según el día en que naciste.

