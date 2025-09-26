La Numerología predice cuándo iniciaría el fin del mundo: llega el apocalipsis

La vida en el planeta Tierra es todo un misterio para la ciencia y mucho más lo es el final de nuestro planeta como tal. Es por eso que existe un sinfín de teorías que hablan del apocalipsis y creencias como la Numerología se han metido en la discusión con sus predicciones.

El fin del mundo ha despertado tanto el interés de la humanidad que existen series, películas y hasta libros que no solo toman el tema desde la ciencia ficción, sino desde abordajes religiosos, científicos y hasta relacionados con la vida en otros planetas.

La Numerología y la vida de las personas

Entre las creencias más aceptadas a nivel mundial se encuentra la Numerología que afirma que existe una conexión entre los números que rodean a las personas y su vida. Cada número posee un significado y, según esta creencia, son portadores de energías que impactan en diferentes aspectos de la vida terrenal.

A través de los números, especialmente los que tienen que ver con la fecha de nacimiento, esta creencia formula preceptos y predicciones que se relacionan con aspectos como la suerte, el amor, el karma, la economía y la personalidad, entre otros.

El fin del mundo según la Numerología

Teniendo en cuenta lo señalado, la Numerología se presenta como una de las creencias que, mediante cálculos matemáticos ha encontrado una respuesta en relación al inicio del apocalipsis. De acuerdo a un estudio realizado en base a esta creencia, el fin del mundo tendría su inicio en el año 2049.

Según la Numerología, ese año iniciaría el fin del mundo con eventos catastróficos que, con el paso de los años, irían acabando con la vida en la Tierra. Para quienes creen en ella, esta creencia busca advertir a la humanidad sobre los cambios que está generando con la contaminación y los fenómenos naturales que se encargarán de terminar con la vida en el planeta.