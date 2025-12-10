inklusion logo Sitio accesible
Las 2 playas paradisíacas que están muy cerca de Guadalajara y son perfectas para pasar la Navidad

El estado de Jalisco se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más codiciados de México, gracias a sus playas de aguas cristalinas y arenas doradas que están cerca de Guadalajara. Estas son ideales para vivir la Navidad.

Viajes
Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

El estado de Jalisco es dueño de un patrimonio turístico único e imponente, ideal para vacacionar por varios días o hacer una escapada de fin de semana. Así es el caso de 2 playas que se encuentran cerca de Guadalajara y son perfectas para escapar del frío invernal. En estas zonas se puede vivir la temporada navideña con un clima cálido, festivo y lleno de diversas actividades.

Conoce cuáles son las playas paradisíacas de esta región de México que ofrecen diversas actividades para toda la familia y garantizan hermosos paisajes de aguas cristalinas y arenas doradas. En estos sitios se puede vivir la Navidad de forma cálida sin tanto frío.

Costa Careyes: la playa paradisíaca cerca de Guadalajara que es ideal para pasar Navidad

Este sitio de la costa jalisciense es perfecto para quienes buscan pasar unos días de descanso con privacidad y tranquilidad. La zona es más lujosa y exclusiva que otras. Destaca por su arquitectura y sus paisajes acuáticos paradisíacos.

Careyes se encuentra a 5 horas de Guadalajara, ya que la distancia en carro es de aproximadamente 300 kilómetros. El viaje por la carretera México 80 vale la pena para poder llegar a destino y disfrutar unos días de descanso en un entorno con diversas actividades:

  • Kayak
  • Buceo
  • Snorkel
  • Vela
  • Golf
  • Cabalgatas
  • Ciclismo
  • Paseos en bote
  • Avistamiento de fauna (ballenas y delfines)
Puerto Vallarta: el paraíso de Jalisco cerca de Guadalajara que ofrece una temporada navideña única e inolvidable

Esta ciudad de Jalisco se encuentra a casi 4 horas de Guadalajara, ya que la distancia es de aproximadamente 300 kilómetros. Se puede llegar en coche por Autop. Guadalajara - Tepic/Lib. Nogales/México 15D y Autop. Guadalajara - Puerto Vallarta/México 200D.

Puerto Vallarta cuenta con playas paradisíacas para encontrar relajación, pero también dispone de un ambiente urbano con mucha vida nocturna. La ciudad posee una gran oferta gastronómica y sus festejos navideños son únicos. Aquí se pueden realizar diversas actividades:

  • Recorrer el malecón (que se adorna de manera especial durante la temporada navideña)
  • Tours para el avistamiento de ballenas (en diciembre inicia la temporada)
  • Paddleboarding
  • Jet ski
  • Snorkel
  • Visitar el Jardín Botánico y la Isla Cuale
  • Tirolesa
