Los signos dejarán el karma atrás antes del 16 de marzo
Estos signos del zodiaco dejarán el karma atrás esta semana, según la Numerología
Las energías en el universo son analizadas desde diferentes disciplinas y creencias que les otorgan significados y las enlazan a la vida terrenal. Creencias como la Numerología y la Astrología, por nombrar algunas, son de las que más hacen referencia a las energías y el destino de las personas.
En esta oportunidad, es la Numerología la que da cuenta de las energías que encierran los números y cómo estos pueden acompañar a las personas en su día a día. Esta creencia ofrece predicciones que ahora han revelado que algunos de los 12 signos del zodiaco podrán cerrar ciclos kármicos esta semana.
Numerología y karma
La Numerología aborda en sus predicciones diferentes temas como el amor, la salud, las finanzas y el karma, entre otros. En torno al karma, lo concibe como un sistema de equilibrio energético donde acciones pasadas quedan registradas en vibraciones numéricas específicas y repercuten en el presente o futuro.
Cuando existen energías de cierta vibración pueden interpretarse como ciclos kármicos negativos o positivos y es por eso que despiertan tanta curiosidad las predicciones que se relacionan con estos. Aprendizajes, desafíos y el sorteo de obstáculos dan cuenta de algunas señales del karma.
¿Qué signos cerrarán ciclos kármicos?
Para el periodo del 9 al 16 de marzo de 2026, la Numerología ingresa en una vibración de transición profunda. Si se suma la fecha actual (2+0+2+6 = 10 y 1+0=1) llegamos al dígito que nos demuestra que estamos en un Año Universal 1 que, en esta creencia, simboliza los inicios.
Sin embargo, al ser marzo el mes 3, se genera una frecuencia temporal de vibración 4, por sumar 1+3 = 4. Por lo tanto, según la Numerología, la frecuencia energética está enfocada en el orden, la estructura y el pago de deudas del pasado. En este punto, sus predicciones afirman que algunos signos del zodiaco experimentarán un cierre de ciclo kármico definitivo:
- El cierre de deudas (Capricornio y Escorpio): Bajo la vibración del número 8, estos signos experimentarán el fin de desequilibrios en el plano material, financiero y de autoridad. Para Capricornio y Escorpio, este periodo marca la resolución definitiva de disputas legales, deudas económicas o situaciones de poder injustas que venían arrastrando del pasado.
- El cierre de vínculos (Piscis y Sagitario): Influenciados por el número 9, el número de la finalización absoluta, estos signos vivirán una profunda limpieza emocional y espiritual. Piscis y Sagitario sentirán que situaciones o relaciones que ya no aportan a su evolución llegan a un punto final natural, permitiéndoles soltar resentimientos o duelos que se habían extendido demasiado tiempo.
- El cierre de la incertidumbre (Cáncer y Virgo): Regidos en esta transición por el número 7, estos signos enfrentarán una revelación de la verdad que disipa cualquier rastro de confusión. Para Cáncer y Virgo, el karma se manifiesta como el fin de patrones de autoengaño o de situaciones donde no tenían la claridad necesaria para avanzar con seguridad.