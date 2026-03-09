Los signos dejarán el karma atrás antes del 16 de marzo

Las energías en el universo son analizadas desde diferentes disciplinas y creencias que les otorgan significados y las enlazan a la vida terrenal. Creencias como la Numerología y la Astrología, por nombrar algunas, son de las que más hacen referencia a las energías y el destino de las personas.

En esta oportunidad, es la Numerología la que da cuenta de las energías que encierran los números y cómo estos pueden acompañar a las personas en su día a día. Esta creencia ofrece predicciones que ahora han revelado que algunos de los 12 signos del zodiaco podrán cerrar ciclos kármicos esta semana.

Numerología y karma

La Numerología aborda en sus predicciones diferentes temas como el amor, la salud, las finanzas y el karma, entre otros. En torno al karma, lo concibe como un sistema de equilibrio energético donde acciones pasadas quedan registradas en vibraciones numéricas específicas y repercuten en el presente o futuro.

Cuando existen energías de cierta vibración pueden interpretarse como ciclos kármicos negativos o positivos y es por eso que despiertan tanta curiosidad las predicciones que se relacionan con estos. Aprendizajes, desafíos y el sorteo de obstáculos dan cuenta de algunas señales del karma.

¿Qué signos cerrarán ciclos kármicos?

Para el periodo del 9 al 16 de marzo de 2026, la Numerología ingresa en una vibración de transición profunda. Si se suma la fecha actual (2+0+2+6 = 10 y 1+0=1) llegamos al dígito que nos demuestra que estamos en un Año Universal 1 que, en esta creencia, simboliza los inicios.

Sin embargo, al ser marzo el mes 3, se genera una frecuencia temporal de vibración 4, por sumar 1+3 = 4. Por lo tanto, según la Numerología, la frecuencia energética está enfocada en el orden, la estructura y el pago de deudas del pasado. En este punto, sus predicciones afirman que algunos signos del zodiaco experimentarán un cierre de ciclo kármico definitivo:

