7 trucos de maquillaje para usar lentes

Aunque algunas personas piensen que el maquillaje y los lentes pueden no combinar por ser una barrera física entre la piel y los demás, además de alterar la percepción de los colores y volúmenes del rostro, existen trucos que te ayudarán a lucir increíble.

El maquillaje para usuarias de gafas no solo debe tomar en cuenta el color, sino también la compensación geométrica y el control de la luz para que la mirada no se pierda detrás del armazón.

Además, el roce de la montura con la piel suele generar puntos de presión y calor que pueden degradar los productos grasos. La clave se encuentra en utilizar fórmulas de larga duración y técnicas de sellado específicas en las zonas de contacto para así mantener el look durante todo el día.

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Los 7 trucos de maquillaje si usas lentes

Corrector un tono más claro

Las monturas suelen proyectar una sombra adicional justo debajo del ojo. El truco está en usar un corrector con subtono de iluminador y ligeramente más claro que el color de la piel paa neutralizar la sombra física.

Definición de cejas arquitectónica

Como el marco de los lentes compite con las cejas, el maquillaje debe definirlas bien, pero sin hacerlas demasiado oscuras.

Los consejos de maquillaje que debes aplicar si usas lentes|Pexels: Geovane Souza

Delineado proporcional al armazón

El grosor debe definirse por el grosor de la montura, los armazones que son muy gruesos pueden combinar bien con delineados no tan finos.

Máscara de pestañas

Más que buscar una que alargue demasiado las pestañas, es preferir el volumen y también elevarlas para evitar el roce con el lente.

Sellar el puente de la nariz

Esta zona, en donde los lentes se deslizan y levantan la base, debe sellarse para no verse dañado por la fricción.

Sombras con luz central

Los cristales pueden opacar los degradados complejos de sombras. Es mejor aplicar un punto de luz justo en el centro del párpado móvil. Lo que atraerá la luz a través del cristal directo a la pupila.

El delineado puede ser grueso si el armazón de los lentes lo es|Pexels: GlassesShop GS

Labios vibrantes

A veces, si los lentes son muy llamativos, es mejor equilibrar el maquillaje con unos labios potentes de colores que armonicen con el rostro.

