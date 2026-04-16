Para obtener buena fortuna en juegos de azar y lotería, debes saber cuáles son los números de la suerte para cada signo del zodíaco, los cuales están dictados por las energías de los planetas y constelaciones.

Hoy jueves 16 de abril te compartimos que hacer para atraer abundancia, además del importante mensaje que te envía el Universo para la jornada.

Los números de la suerte para cada signo del zodíaco

Aries

Es momento de soltar todo lo que no puedes controlar, mejor enfócate en tu paz mental. Tus números de la suerte son 09, 21 y 44.

Tauro

La paciencia será tu mejor aliada durante esta jornada, además una noticia financiera positiva llegará. Tus números son 05, 17 y 33.

Géminis

Tu capacidad de comunicación está en su punto máximo, aprovecha para resolver malentendidos. Tus números de la suerte son 12, 28 y 50.

Cáncer

Escucha tu intuición, ese presentimiento sobre un proyecto se hará realidad. Tu suerte está en 03,19 y 41.

Leo

El Universo te pide que brilles con humildad y advierte que alguien cercano necesita tu apoyo. Tus números de la suerte son 08, 22 y 37.

Los números de la suerte para cada signo del zodíaco hoy jueves 16 de abril|Pexels: Vanderlei Longo

Virgo

El orden de tu espacio físico traerá claridad a tus pensamientos, mejor organiza prioridades. Tus números de la suerte son 14, 26 y 48.

Libra

Busca el equilibrio entre el trabajo y el descanso. No te satures con responsabilidades ajenas. Tus números de la suerte son 07, 15 y 30.

Escorpio

Una transformación interna está ocurriendo. Deja ir los rencores para que puedas avanzar ligero. Tus números de la suerte son 11, 29 y 55.

Sagitario

Tu espíritu aventurero se activa. Es un buen momento para planear un viaje o iniciar un nuevo aprendizaje. Tus números de la suerte son 04, 18 y 42.

Los números de la suerte para cada signo del zodíaco hoy jueves 16 de abril|Pexels: Nadin Sh

Capricornio

Tu disciplina dará frutos muy pronto. Mantén el enfoque en tus metas a largo plazo. Tus números de la suerte son 10, 25 y 39.

Acuario

Conéctate con tus amigos, una conversación casual hoy podría darte una idea brillante. Tus números son 02, 13 y 46.

Piscis

Dedica tiempo a la meditación o al arte. Tus sueños tienen mensajes importantes para ti hoy. Tus números de la suerte son 06, 20 y 31.