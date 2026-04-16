5 delineados invisibles para ojos rasgados

Dentro del mundo del maquillaje nos encontramos con una gran cantidad de herramientas que nos permiten poder lucir de la mejor manera. Dentro de ellas tenemos los delineados invisibles.

La dejaron por insoportable | Programa del 15 de abril 2026 de Acércate a Rocío

El delineado "invisible" o tightlining es ideal para resaltar los ojos rasgados sin que se note que llevas maquillaje pesado. Esta técnica consiste en rellenar los espacios entre las pestañas superiores para dar definición y espesura visual.

¿Cuáles son los mejores delineados invisibles?

El delineado invisible cuenta con variaciones que son perfectas para quienes tienen los ojos rasgados. Estos son;

Tightlining Clásico (Pestañas Definidas)

Es la base de todo look natural. Se aplica un lápiz negro o café oscuro directamente en la línea de agua superior. Este funciona ya que enmarca el ojo sin ocupar espacio en el párpado móvil, algo vital para ojos monolid o con poco espacio visible.

Tip: Levanta suavemente el párpado y "mancha" la raíz de las pestañas desde abajo.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Micro-Eyeliner Recto (Estilo Coreano)

En lugar de subir el delineado al final, se traza una línea recta y muy fina siguiendo la dirección natural del ojo hacia afuera. Este estilo alarga el ojo de forma horizontal sin crear un arco dramático, manteniendo una estética suave y juvenil.

Delineado Invisible con Sombra (Soft Smoky)

Usa una sombra café oscura y una brocha plana para marcar solo el tercio exterior de las pestañas. Su funcionamiento se basa en que al ser sombra difuminada, el borde no es rígido, lo que hace que parezca parte de la sombra natural de las pestañas.

Este delineado es increíble.|Pinterest

Delineado de Lagrimal (Inner Corner)

Consiste en extender la línea invisible solo un milímetro hacia el lagrimal, imitando la forma natural de un ojo felino. Acentúa la forma rasgada y da una mirada más "sexy" y despierta de forma casi imperceptible.

Delineado de Agua con Iluminador

Acompaña el tightlining superior oscuro con un lápiz beige o blanco en la línea de agua inferior. Mientras el superior define la forma rasgada, el inferior abre la mirada, evitando que el ojo se vea demasiado pequeño o cerrado.