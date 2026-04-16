Los 3 cortes de cabello que ayudan a disimular la frente ancha con estilo

Los cortes de cabello han ido modificándose a lo largo de la historia. Los cambios obedecen a las distintas épocas, las tendencias y el auge de la industria de la moda que supo instalarse y romper todo tipo de límites internacionales y culturares.

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De todos modos, los cortes de cabello no solo buscan que las personas sigan una tendencia sino que aportan a ciertas funcionalidades. Es por eso que la elección de un estilo pasa por diferentes factores y, por ejemplo, disimular una frente ancha con estilo es uno de los desafíos más comunes.

Los cortes de cabello con el paso del tiempo

La evolución de los cortes de cabello a través de las décadas refleja mucho más que simples cambios estéticos; es un espejo de los movimientos sociales y la identidad cultural de cada época. Esta afirmación pertenece a la aplicación Gemini que fue consultada sobre este rubro y la vigencia de lo que se logra con peines y tijeras.

Esta Inteligencia Artificial (IA) precisa que, en la actualidad, la elección de un corte de cabello prioriza la autenticidad y el cuidado personal sobre las normas rígidas, entendiendo el estilo capilar como un accesorio dinámico que se adapta al ritmo de vida y a la fisonomía de cada individuo.

Cortes para disimular una frente ancha

En torno a lo señalado sobre el final del enunciado anterior, Gemini remarca que si alguien busca equilibrar las proporciones del rostro y restarle protagonismo a su frente, la clave está en jugar con los volúmenes y las líneas que enmarcan la cara.

Es en este punto que la Inteligencia Artificial, tras analizar diferentes fuentes de información, logró precisar cuáles son las tres opciones infalibles de cortes de cabello que combinan tendencia y funcionalidad a la hora de disimular una frente ancha:

Flequillo de cortina (Curtain Bangs): Este es el rey de los cortes para disimular la frente. Se abre por la mitad y cae hacia los pómulos en forma de "V" invertida.



Por qué funciona: Al cubrir los laterales de la frente y dejar solo una pequeña parte visible en el centro, rompe la línea horizontal de la frente, haciéndola parecer más estrecha.

Estilo: Es muy versátil y queda bien tanto con el pelo suelto como recogido.

Corte shag o mullet moderno: El estilo shaggy se basa en capas cortas y desfiladas que aportan mucho movimiento y volumen en la parte superior y los laterales.



Por qué funciona: El volumen lateral y las capas que caen de forma irregular sobre las sienes "rellenan" visualmente los espacios, distrayendo la mirada de la parte superior de la cabeza. Suele acompañarse de un flequillo desfilado que camufla la frente por completo.

Estilo: Ideal si buscas un look desenfadado, roquero y de bajo mantenimiento.

Bob con raya lateral profunda: Si prefieres no llevar flequillo tradicional, un corte Bob (a la mandíbula o tipo Long Bob) con la raya muy a un lado es la mejor alternativa.

