4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en hermosas servilletas

Separar la ropa para reciclar no se trata simplemente de juntar todo lo que ya no se usa y regalarlo en cualquier lugar. Esto ya que en ocasiones, el estado de las prendas no es apto para que alguien más las use, lo que significa que hay que pensar en otras alternativas para aprovechar los textiles, incluso en creaciones poco esperadas como las servilletas que siempre es conveniente tener en la cocina.

¿Cómo reciclar la ropa en artículos para el hogar? Así puedes hacer servilletas que se ven aesthetic