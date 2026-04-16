4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en hermosas servilletas
Toda esa ropa guardada en tu armario no tiene que terminar en la basura, en realidad cuando se utiliza para reciclar es ideal para hacer lindas decoraciones.
Separar la ropa para reciclar no se trata simplemente de juntar todo lo que ya no se usa y regalarlo en cualquier lugar. Esto ya que en ocasiones, el estado de las prendas no es apto para que alguien más las use, lo que significa que hay que pensar en otras alternativas para aprovechar los textiles, incluso en creaciones poco esperadas como las servilletas que siempre es conveniente tener en la cocina.
¿Cómo reciclar la ropa en artículos para el hogar? Así puedes hacer servilletas que se ven aesthetic
- Piezas individuales con camisas viejas
Si quieres que tu mesa luzca sofisticada incluso a la hora de comer, puedes armar un set de servilletas o manteles individuales usando solo una camisa de lino vieja. Necesitas varias piezas rectangulares con buen tamaño para que quepan los platos. Los puños también te serán de mucha utilidad, ya que sirven como "broches" y dan una apariencia más cuidada.
- Servilletas para cosas calientes con ropa para reciclar
Al momento de servir el café, es importante tener una protección que evite que los muebles se dañen con la temperatura. Y qué mejor que hacerlas a mano al utilizar toda esa ropa que quedó olvidada en tu clóset. Toma una prenda de buen grosor y recorte en formas geométricas, pasando costuras sencillas en los bordes.
- Fundas para sándwich con vestidos ligeros
Otra de las prendas que tiene todo el potencial para reutilizarse en la cocina, son los vestidos frescos que van desgastándose con el uso, pero que siguen estando enteros. Esta tela sirve muy bien para darle vida a servilletas tipo funda en las que podrás llevarte tu sándwich al trabajo o a la escuela usando solo ropa para reciclar, ya que evitará que se aplasten estando en la bolsa o la mochila.
- Servilletas lavables con blusas de olanes
Si entre toda la ropa para reciclar que sacaste, te encuentras con un par de blusas frescas con olanes en los bordes, no las vayas a tirar. Mejor aprovéchalas para hacer unas servilletas lavables que sustituyan a las de papel que suelen usarse en el día a día. Esta idea además de embellecer tu cocina, te ayudará a ahorrar dinero cada que vayas al supermercado.