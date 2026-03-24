Los números de la suerte para ganar la lotería hoy martes 24 de marzo, según tu signo

Cada signo del zodíaco tiene un mensaje especial enviado por el Universo, así como una fortuna que está determinada por los movimientos de los planetas y constelaciones. Hoy te presentamos cuáles son sus números de la suerte y cómo pueden usarlos a su favor.

Este martes 24 de marzo de 2026, los astros le envían un mensaje importante a cada integrante de la rueda zodiacal para hacerles saber cuál debe ser su siguiente movimiento durante la jornada.

Estos son los números de la suerte de cada signo hoy martes 24 de marzo

Aries

Su temporada de cumpleaños les da un impulso extra, no deben dudar de su fuerza y tienen que atreverse a tomar esa decisión que habían postergado. Sus números de la suerte son: 15, 04 y 78.

Tauro

El Universo les pide que busquen la calma y se enfoquen en su bienestar. Sus números de la suerte son: 06, 15 y 36.

Géminis

Sus palabras tienen un gran poder hoy y podrán usarlas para resolver malentendidos. Sus números de la suerte son: 05, 11 y 24.

Estos son los números de la suerte de cada signo hoy martes 24 de marzo|Pexels: Pavel Danilyuk

Cáncer

La expansión llegará a través de su intuición, no deben permitir que los frene la nostalgia. Sus números de la suerte son: 02, 11 y 20.

Leo

Comenzarán a brillar más si aprenden a compartir su luz. Sus números de la suerte son: 05, 14 y 23.

Virgo

Necesitas aprender a soltar el control y permitir que las cosas fluyan a su ritmo. Sus números de la suerte son: 04, 24 y 31.

Los números de la suerte de cada signo también comparten un mensaje del Universo|Pexels: Vanderlei Longo

Libra

Si buscan el equilibrio en sus relaciones, todo resultará a su favor. Sus números de la suerte son: 06, 15 y 24.

Escorpio

Se encuentran en una etapa de transformación profunda. Sus números de la suerte son 08, 13 y 21.

Sagitario

La aventura los llama, pero deben mantener los pies en la tierra y planificar bien sus metas financieras. Sus números de la suerte son: 03, 12 y 27.

Con sus números de la suerte, cada signo puede probar su fortuna en la lotería|Pexels: Masood Aslami

Capricornio

La disciplina es su mayor fortaleza, pero deben evitar la obsesión. Sus números de la suerte son: 08, 22 y 35.

Acuario

Hoy deben romper con lo convencional y dejar fluir su creatividad. Sus números de la suerte son: 07, 13 y 21.

Piscis

El Universo les pide no permitir que el ruido externo apague su voz interior. Sus números de la suerte son 42, 57 y 98.

