Estos son tus números de la suerte hoy miércoles 4 de marzo, según tu signo del zodiaco

Las astrología comparte cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodiaco hoy miércoles 4 de marzo, aquellas cifras mágicas para ganar la lotería

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La alineación de la Luna con Virgo y Urano en Tauro influye en los signos del zodiaco, los cuales tienen asignados números de la suerte para hoy miércoles 4 de marzo, con los que podrían obtener mensajes y premios del Universo.

Las cifras mágicas pueden abrir caminos, y ser una guía al momento de entrar a la lotería u otros juegos de azar. Aquí te presentamos lo que dicen los astros para cada integrante del horóscopo.

Tu número de la suerte hoy miércoles 4 de marzo

Aries
El mensaje del día le pide evitar los excesos de trabajo y buscar la paz interior. Sus números de la suerte son 38, 15 y 05.

Tauro
Los planetas están a su favor y obtendrá doble suerte rápida gracias a la conexión entre Urano y su signo. Sus números de la suerte son 02, 19 y 44.

Géminis
Podrían recibir una muy buena noticia, además, los astros le dicen que debe aprender a comunicarse. Sus números de la suerte son 11, 28 y 53.

Cáncer
Es el signo más afortunado de todo 2026 y debe aprovechar esa energía con ayuda de sus números de la suerte, que son 07, 21 y 39.

Leo
El cambio del Sol hará que surjan amoríos nuevos y se sienta conquistador. Podría tener fortuna en juegos de azar con las cifras 12, 45 y 60.

Virgo
La Luna está en su casa y eso despierta al máximo su intuición, deben confiar en ellos mismos. Sus números de la suerte son 04, 18 y 32.

Libra
Sentirán un despertar en su chispa y su creatividad. Sus números de la suerte son 05, 23 y 41.

Escorpio
Están rodeados por una energía de transformación, deben soltar el pasado y dar paso a lo nuevo. Sus números son 08, 13 y 21.

Sagitario
La suerte está de su lado, pueden empezar proyectos nuevos o emprender un viaje. Sus números mágicos son 03, 12 y 27.

Capricornio
Deben mantener su disciplina y enfoque porque hoy darán frutos. Sus números de la suerte son 08, 22 y 35.

Acuario
Deberán sanar sus vínculos y reconciliarse con personas del pasado. Sus números mágicos son 10, 26 y 47.

Piscis
Es el momento de atraer el éxito y la buena suerte con los números 12, 09 y 74.

