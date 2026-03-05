Números de la suerte según tu signo del zodiaco hoy jueves 5 de marzo

Las energías astrales, acompañadas de la numerología, han definido cuáles son los números de la suerte de cada uno de los doce signos del zodiaco.

El Universo influye y habla a través de estas cifras que aportarán buena fortuna en juegos de azar, además de que envían un mensaje importante sobre el momento de vida en el que se encuentra cada signo hoy jueves 5 de marzo.

Exatlón México | Avance | Villaluz rompe el silencio sobre su familia mientras La Villa 360 enciende la competencia

Los números de la suerte, según tu signo del zodiaco

Aries

Se les recomienda actuar con prudencia, especialmente en el trabajo, para evitar malos entendidos. Sus números de la suerte son 38, 15 y 05.

Los números de la suerte son una guía espiritual para los signos del zodiaco|Pexels: Waldemar Brandt

Tauro

El mensaje del Universo los invita a abrirse a nuevas experiencias y proyectos que tocarán a su puerta. Sus números de la suerte son 14, 01 y 08.

Géminis

Su superpoder es la comunicación asertiva y hoy deberán explotarlo en las diferentes áreas de su vida para destacar. Sus números de la suerte son 03, 05 y 14.

Cáncer

Son personas sensibles, pero deben priorizar su intuición, proteger su energía y evitar involucrarse de más en problemas ajenos. Sus números de la suerte son 02, 07 y 16.

Leo

Podrían sentir agotamiento emocional, pero deben recordar que nacieron para brillar y que su energía transforma espacios, no por nada son el signo regido por el Sol. Sus números de la suerte son 08, 18 y 27.

El mensaje de los astros invita a Leo a recuperar su energía y brillo|Pexels: Pavel Danilyuk

Virgo

Deben aprender a ser pacientes con quienes los rodean, pero también con ellos mismos. En esta jornada será mejor que se enfoquen en los detalles prácticos. Sus números de la suerte son 10, 19 y 28.

Libra

Necesitan enfocarse en su bienestar y trabajar en su paz interior, pero sin evadir el caos que a veces llega de manera improvisada, es mejor enfrentar los problemas y resolverlos. Sus números de la suerte son 06, 15 y 24.

Escorpio

Están en el momento ideal para transformarse en todos los sentidos, tanto físicamente como a nivel emocional. Sus números mágicos son 04, 13 y 22.

Sagitario

Con la Luna en Libra, tendrán mejores interacciones sociales y aventuras durante el día. Sus números de la suerte son 11, 23 y 35.

Los números de la suerte y el mensaje del Universo para cada signo del zodiaco|Pexels: Pavel Danilyuk

Capricornio

Su disciplina hará que consigan mejoras financieras y reconocimiento a nivel profesional. Sus números de la suerte son 07, 21 y 30.

Acuario

La innovación y las ideas disrruptivas llegarán de forma constante. Sus números son 07, 21 y 30.

Piscis

Son el signo protagonista de la temporada, tendrán buena fortuna y deberán dejarse guiar por su intuición. Sus números de la suerte son 17, 23 y 25.

