Números de la suerte según tu signo del zodiaco hoy jueves 5 de marzo
La fortuna le sonríe a los signos con sus números de la suerte para este 5 de marzo, podrán obtener recompensas en juegos de azar y un consejo del zodiaco
Las energías astrales, acompañadas de la numerología, han definido cuáles son los números de la suerte de cada uno de los doce signos del zodiaco.
El Universo influye y habla a través de estas cifras que aportarán buena fortuna en juegos de azar, además de que envían un mensaje importante sobre el momento de vida en el que se encuentra cada signo hoy jueves 5 de marzo.
Los números de la suerte, según tu signo del zodiaco
- Aries
Se les recomienda actuar con prudencia, especialmente en el trabajo, para evitar malos entendidos. Sus números de la suerte son 38, 15 y 05.
- Tauro
El mensaje del Universo los invita a abrirse a nuevas experiencias y proyectos que tocarán a su puerta. Sus números de la suerte son 14, 01 y 08.
- Géminis
Su superpoder es la comunicación asertiva y hoy deberán explotarlo en las diferentes áreas de su vida para destacar. Sus números de la suerte son 03, 05 y 14.
- Cáncer
Son personas sensibles, pero deben priorizar su intuición, proteger su energía y evitar involucrarse de más en problemas ajenos. Sus números de la suerte son 02, 07 y 16.
- Leo
Podrían sentir agotamiento emocional, pero deben recordar que nacieron para brillar y que su energía transforma espacios, no por nada son el signo regido por el Sol. Sus números de la suerte son 08, 18 y 27.
- Virgo
Deben aprender a ser pacientes con quienes los rodean, pero también con ellos mismos. En esta jornada será mejor que se enfoquen en los detalles prácticos. Sus números de la suerte son 10, 19 y 28.
- Libra
Necesitan enfocarse en su bienestar y trabajar en su paz interior, pero sin evadir el caos que a veces llega de manera improvisada, es mejor enfrentar los problemas y resolverlos. Sus números de la suerte son 06, 15 y 24.
- Escorpio
Están en el momento ideal para transformarse en todos los sentidos, tanto físicamente como a nivel emocional. Sus números mágicos son 04, 13 y 22.
- Sagitario
Con la Luna en Libra, tendrán mejores interacciones sociales y aventuras durante el día. Sus números de la suerte son 11, 23 y 35.
- Capricornio
Su disciplina hará que consigan mejoras financieras y reconocimiento a nivel profesional. Sus números de la suerte son 07, 21 y 30.
- Acuario
La innovación y las ideas disrruptivas llegarán de forma constante. Sus números son 07, 21 y 30.
- Piscis
Son el signo protagonista de la temporada, tendrán buena fortuna y deberán dejarse guiar por su intuición. Sus números de la suerte son 17, 23 y 25.