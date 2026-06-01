Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 1 de junio; estos signos del zodiaco empezarán el mes con el pie derecho

Estamos a punto de comenzar el mes de junio y las energías se encuentran en constante cambio; lo mejor será que estés prevenido y no hay mejor forma de hacerlo que leyendo tu horóscopo del día. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este lunes 1 de junio de 2026. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, lunes 1 de junio?

Junio va a comenzar con mucha energía para ti. Se sabe que tienes muchas ganas, pero primero tienes mucho que aprender. Tienes una forma muy especial de ser, pero muchas veces mandas señales equivocadas sin darte cuenta. Lo mejor será que inicies el mes cambiando la forma en la que te expresas y presentas frente a los demás.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, lunes 1 de junio?

Apenas vamos entrando a junio y ya estás en un momento donde el amor, los sentimientos y las decisiones importantes comenzarán fuertes y a moverte muchos sentimientos. Eres de los signos más nobles y entregados, pero también uno de los más tercos. Comienza el mes sin aferrarte a lo primero que encuentres, pues este mes te va a enseñar mucho sobre el pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, lunes 1 de junio?

El mes de junio trae lecciones relevantes para ti; las emociones estarán a flor de piel y es el momento perfecto para darte cuenta de que no debes dejar las cosas a medias o para después. Recuerda que tú eres inteligente y tienes una enorme facilidad para resolver tus problemas; sin embargo, también eres bien distraído cuando algo te emociona, y ahí es donde los problemas llegarán.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, lunes 1 de junio?

Una vez más, te enfrentarás a un mes bien complicado, sobre todo en temas de amor. Esto solo tiene una explicación: tú sigues confundiendo la necesidad emocional con amor de verdad. Eres muy sentimental y si alguien te da un poco de atención y cariño, de inmediato imaginas cosas que ni al caso. Esto te puede meter en problemas fuertes este mes. Tómalo en cuenta.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, lunes 1 de junio?

Estar dando tantas oportunidades a la gente será lo que más te complique este mes de junio. Debes dejar de mendigar atención donde apenas te hacen caso; recuerda que tú eres de los que entregan todo y, cuando no recibe lo mismo, sufre demasiado. Así que este mes, enfócate en entender una cosa: tú no naciste para rogar amor.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, lunes 1 de junio?

Tendrás un arranque de mes algo complicado, esto porque últimamente traes muchas cosas rondando por tu cabeza. Es por eso que tienes que dejar las cosas en claro y terminar con todo eso que te angustia. Esa enorme capacidad que tienes para organizarte, deberás implementarla este mes también en tus emociones; si no, créeme, la tendrás complicada.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, lunes 1 de junio?

Es primero de junio y las cosas que has venido arrastrando desde hace meses comenzarán a causar estragos en tu vida. Es por eso que este mes es perfecto para dejar de querer resolver la vida a las otras personas y preocuparte más por lo que tú no has podido resolver. Te aferras demasiado y te entregas de más a las personas; es momento de que ellos te den a ti un poco de ayuda y espacio.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, lunes 1 de junio?

Llegó el momento de ponerle fin a las cosas que vienes arrastrando desde hace meses. Últimamente, ni los corajes, ni los problemas y las tristezas que llevas dentro no te dejan dormir tranquilo. Junio te va a sacudir fuerte, pero te va a hacer entender que tú eres el que muchas veces se complica demasiado su propia existencia.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, lunes 1 de junio?

El mes de junio es para que pongas un poco de orden dentro de tu corazón, tus pensamientos. Últimamente dejaste que todas tus emociones se quedaran guardadas en tu interior, provocando incluso que te duela el estómago. Tú eres bien intenso, pero es momento de dejar de hacerse el fuerte y aceptar de vez en cuando esas emociones tan complicadas que tienes.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, lunes 1 de junio?

Muchas piezas en tu vida se moverán este mes; no puedes seguir actuando de la misma forma en la que lo has venido haciendo y esperar obtener un resultado diferente. Tu signo es de los más fuertes, pero también de los más tercos, sobre todo cuando se trata de sentimientos. Te cuesta expresarte y eso hará que tu vida sea más difícil de lo que es.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, lunes 1 de junio?

Debes dejar ya la frialdad que te representa de lado; este mes viene a pedirte que dejes que las personas se acerquen un poco más a ti. Tienes un gran corazón, pero no dejas que nadie se acerque. Dices muchas cosas que terminan lastimando a los que te rodean y llegó el momento de cambiarlas. Este mes, úsalo para aprender y mejorar la forma en la que te relacionas con el mundo.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, lunes 1 de junio?

Junio es un mes que viene a movernos mucho en el sentido emocional. Es por eso que lo mejor será que solo te ocupes de tus asuntos. Suena feo, pero ahorita no estás para andar cargando problemas ajenos que solo le harán mal a tu corazón, tus sentimientos y tu salud. Escucha a tu sexto sentido y piensa un poco en lo que tú necesitas para estar bien.