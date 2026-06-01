Luis es salvado este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 tras presentar su platillo

El Mundo MasterChef 24/7 volvió a convertirse en escenario de emociones intensas durante el domingo de eliminación. Entre la presión de los delantales negros y el riesgo de abandonar la competencia, Luis logró asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México, gracias a un platillo que no solo convenció por su técnica, sino también por la historia personal que llevó hasta el frente de los jueces.

Para enfrentar uno de los retos más importantes de la semana, el participante apostó por una preparación elegante y cuidadosamente trabajada: un salmón acompañado de salsa, una costra de pistache y brócoli morado como guarnición. La propuesta destacó desde el emplatado por la combinación de colores y texturas, pero fue al momento de la presentación cuando el platillo adquirió un significado mucho más profundo.

Luis se salva de ser eliminado este domingo 31 de mayo en MasterChef 24/7

Luis comenzó a explicarle a los chefs la inspiración detrás de su creación. Sin embargo, mientras hablaba frente a los chefs, los recuerdos terminaron por rebasarlo. Su voz comenzó a quebrarse y las lágrimas aparecieron cuando recordó a su mamá, una figura fundamental en su vida y en su relación con la cocina.

Durante varios segundos, Luis intentó recuperar la compostura para terminar de explicar su platillo, demostrando que detrás de cada preparación también existen historias muy personales que muchas veces permanecen ocultas durante toda la competencia.

Cuando finalmente se anunció que estaba a salvo, la emoción fue evidente. El resultado representó mucho más que superar una prueba culinaria; también significó la posibilidad de continuar persiguiendo su sueño dentro de MasterChef 24/7.

Así que al menos durante una semana más, la gente fuera y dentro del Mundo MasterChef 24/7 podrá seguir compartiendo su carisma y entrega tanto en las clases de la cocina más famosa de Méxio, como frente a su programa "Notibola".

