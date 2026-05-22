Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 22 de mayo

Descubre cuál es la suerte de cada uno de los doce signos del zodíaco hoy viernes 222 de mayo de 2026, de acuerdo con los números mágicos dictados por los astros.

Las energías de esta jornada apuntan hacia la comunicación y el pragmatismo, valores que dominarán el ambiente en las próximas horas.

Los números de la suerte de tu signo hoy viernes 22 de mayo

Aries

Es momento de soltar el control. El universo te pide que confíes en el proceso y dejes de forzar los resultados.

Números de la suerte: 09,21 y 44.

Tauro

Mereces abundancia. No te conformes con migajas emocionales ni profesionales hoy.

Números de la suerte: 05, 18 y 33.

Géminis

Tu palabra es poder. Úsala para sanar una relación vieja en lugar de crear más ruido.

Números de la suerte: 11, 27 y 50.

Cáncer

Escucha a tu intuición. Esa corazonada sobre una persona se confirmará pronto, no la ignores.

Números de la suerte: 02, 14 y 29.

Los números mágicos traerán buena suerte a los signos zodiacales|Pexels: Efrem Efre

Leo

Brilla sin miedo. Tu luz no opaca a nadie, al contrario, inspira a los que te rodead.

Números de la suerte: 08, 22 y 36.

Virgo

Ordena tu mente. El caos externo es solo un reflejo de tus pendientes internos. Es mejor empezar de una vez.

Números de la suerte: 04, 16 y 48.

Libra

Busca el equilibrio. Has dado mucho a los demás; hoy toca recuperar energía para ti mismo.

Números de la suerte: 07, 25 y 41.

Escorpio

Es momento de la transformación, deja morir lo que ya no te sirve para dar paso a lo nuevo.

Números de la suerte: 13, 31 y 55.

Los números de la suerte de cada signo zodiacal y cómo pueden ganar la lotería|Pexels: Nika Benedictova

Sagitario

Expande tus horizontes. Una oportunidad de viaje o de aprendizaje aparece en tu vida.

Números de la suerte: 03, 19 y 42.

Capricornio

El consejo es la persistencia. Estás más cerca de la meta de lo que crees, no te rindas, aunque te sientas cansado.

Números de la suerte: 10, 28 y 46.

Acuario

Sé auténtico, el mundo necesita de tu visión única para despertar, no seas una copia de alguien más.

Números de la suerte: 06, 24 y 39.

Piscis

Permítete soñar despierto. Tu creatividad está en su punto más alto, úsala para manifestar tus deseos.

Números de la suerte: 12, 30 y 52.

