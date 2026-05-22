Se abren las votaciones para apoyar a un cocinero con delantal negro en MasterChef 24/7

Luego de una gala llena de incertidumbre y muchas emociones protagonizada, principalmente, por la intención de Lancer de salir de la cocina más famosa de México y la decisión de los chefs de nombrar a Carmen, Javier, Luis y Michelle como los portadores de los mandiles negros de esta noche, se han abierto las votaciones para elegir al mejor cocinero de este reto.

Se definen a los portadores de los mandiles negros

Luego de que los chefs degustaran las propuestas de risotto de los 21 participantes divididos en dos grupos por la encomienda de Julio como portador del Pin, los tres coincidieron en que Carmen, Javier, Luis y Michelle fueran los cocineros que portaran los delantales negros de este reto.

Al final de la gala, Claudia Lizaldi hizo hincapié en que se han abierto las votaciones para elegir al mejor participante del reto, el cual, además, recibirá una importante ventaja a implementar el día de mañana en el desafío de salvación, por lo que puedes votar por un cocinero favorito desde este momento en masterchefmx.tv/vota.

Cabe señalar que mañana también conoceremos cuál será el destino de Lancer como participante del reality show, pues no participó en el reto debido a que hizo pública su intención de salir de MasterChef 24/7 y se retiró de la cocina más famosa de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Lula, Ricardo, Diego e Ixdit como los participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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