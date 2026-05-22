Esta es la importante ventaja que Ántrax obtuvo en el jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7

La tensión sigue aumentando dentro de MasterChef 24/7 y este jueves de Delantales Negros dejó uno de los momentos más comentados de la semana gracias a Ántrax, quien consiguió una importante ventaja que terminó generando sorpresa entre sus propios compañeros.

Todo comenzó durante el reto matutino encabezado por la chef Isabel, donde los participantes tuvieron que demostrar su memoria y conocimiento gastronómico frente a una paella. La dinámica consistía en identificar correctamente la mayor cantidad de ingredientes utilizados en el platillo, algo que puso a prueba la concentración de todos los cocineros.

Jueves de Delantales Negros

Ántrax logró imponerse en el reto después de acertar nueve ingredientes, convirtiéndose en el ganador de la prueba y obteniendo un privilegio especial que podría utilizar más tarde durante la competencia nocturna de Delantales Negros.

¿Cuál fue el privilegio de la olla exprés en MasterChef 24/7?

Ya en la noche, llegó el momento de descubrir cuál era la ventaja. Los participantes tuvieron que preparar un risotto, un plato conocido por su complejidad técnica y el cuidado constante que requiere durante la cocción. Ahí fue donde apareció el beneficio obtenido por Ántrax: la posibilidad de repartir el uso de ollas exprés entre algunos de sus compañeros para facilitarles el proceso.

¿Quiénes obtuvieron la olla exprés en MasterChef 24/7?

Lo que más llamó la atención fue que, pese a tener el control de la ventaja, Ántrax decidió no quedarse una olla exprés para él mismo. En cambio, eligió beneficiar primero a Javi, Pablo, Jazmín y Claudia. Más adelante, la producción le permitió seleccionar a otros cuatro participantes y los elegidos fueron Luis, Michelle, Camila y Arturo.

Cuando le preguntaron sobre su decisión, Ántrax no logró explicar del todo sus motivos, dejando abierta la interpretación sobre si se trató de estrategia, nervios o simplemente una decisión impulsiva del momento.

