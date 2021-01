EN FOTOS: ¿Los astros influyeron en la ruptura de Kim Kardashian y Kanye West?

¿Qué tan compatibles son los signos zodiacales de Kim Kardashian y Kanye West? ¡Aquí te contamos!

Fue un 21 de octubre de 1980 en la ciudad de Los Ángeles cuando Kimberly Noel Kardashian, mejor conocida como Kim Kardashian vio la luz de este mundo por primera vez, convirtiéndola en una persona bajo el signo de Libra, mientras que un 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia fue el día que vio nacer a Kanye Omari West, mejor conocido como Kanye West, naciendo bajo el signo de Géminis.

En los últimos días se ha hablado sobre el divorcio entre la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West. ¿Pero qué fue lo que sucedió?

Comencemos desde el principio, fue en 2013 cuando Kanye West le propuso matrimonio a Kim Kardashian y ahí comenzó una historia de cuento de hadas, después de haber sido pareja por 2 años.

El 24 de mayo de 2014 tuvieron una millonaria boda en Florencia, Italia y durante el transcurso de los años procrearon 4 hijos: North, 7 años, Saint, 5 años, Chicago, 2 años, y Psalm de 19 meses.

Todo parecía ir bien hasta que a finales de 2020 comenzaron los rumores de una supuesta separación y fue hasta inicios de este año (2021) que se rumoró de un tercero en discordia, pero éste no tardo en salir a desmentir los rumores, comentó ''Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño… Es tan estúpido’’, ''Permítanme decir esto una vez... me gustan los hombres muy altos’’. ¿Pero de quién hablamos? Del empresario y maquillista Jeffree Star.

A todo esto, ¿qué dicen los astros sobre la compatibilidad entre Kim y Kanye o entre Kanye y Jeffree?

Kim es Libra, y una de las principales características de las personas nacidas bajo este signo es el equilibrio interior, tiene un carácter pausado, es decir no le gusta estar bajo presión. Kanye es Géminis, por lo que se caracteriza de ser una persona muy versátil, intelectual y cariñoso. Suelen disfrutar mucho de lo inusual, ¿será que por eso intentó una relación con alguien de su mismo sexo?

La compatibilidad entre Libra y Géminis es bastante alta ya que ambos son del signo aire por lo que las posibilidades de una relación duradera son amplias, a ambos les gustan las reuniones sociales. Son la combinación perfecta que hasta en la intimidad se convierten en los mejores amantes. No por nada duraron 6 años y procrearon 4 hijos.

Por otro lado, Jeffree Star es Escorpio, se cree que la compatibilidad entre Géminis y Escorpio es sumamente baja, ya que son signos opuestos en prácticamente todo, por lo que no lograrían hacer una buena combinación. Mientras Géminis es un coqueto nato, los celos se apoderan de los Escorpio. Como en cualquier relación, no todo está perdido si ambos lados ponen de su parte.

Finalmente, los astros influyen de una manera increíble en todo tipo de relación, no hay duda que Kim Kardahian y Kanye West complementaban perfectamente mientras que una relación entre Kanye y Jeffree podría no funcionar.