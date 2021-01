FOTOS: ¿Cómo se reconcilia cada signo zodiacal?

Estas son las formas en las que cada signo se reconcilia con su pareja después de una discusión

Es común que las parejas no lleguen a un acuerdo en un tema y se genere una discusión que pueda terminar un poco mal. Todos sabemos que el único remedio para solucionar la situación es buscar la manera de reconciliarse.

Pedirle perdón a tu pareja y reconciliarte no resulta fácil pero es algo que necesitas hacer para sanar ciertas heridas y regresar a los brazos de la persona a la que amas.

Te presentamos las peculiares maneras en las que cada signo del zodiaco se reconcilia con sus parejas.

Aries

De manera inmediata y sin pensarlo mucho. Aries es un signo que sigue mucho sus intuiciones, no le da muchas vueltas a las cosas y el enfado se le pasa a la brevedad.

Tauro

Tauro necesita un buen tiempo para estar a solas para poder reflexionar mejor sobre las circunstancias que llevaron a la pareja a tener esa pelea que logró hacerlos enfadar.

Géminis

A Géminis no le gusta mucho enfrascarse en temas que generan tensión. Por esto le es fácil olvidar y perdonar sin problema alguno, claro, solo si el tema no es muy delicado.

Cáncer

Asumiendo la culpa de la situación. Le es fácil reconocer y saber si se le pasó la mano con los comentarios lanzados hacia su pareja mientras discutían.

Leo

Leo es un signo al que le resulta difícil guardarse cualquier tipo de rencor hacia una persona. La estrategia de este signo es a través del humor, sacando una sonrisa.

Virgo

De forma disimulada y sin pedir perdón. Virgo no espera que le pidan disculpas, puede hablar con su pareja como si no hubiera pasado absolutamente nada.

Libra

Este signo no complica las cosas, todo lo soluciona hablando y dejando las cosas en claro. Puede aceptar las responsabilidades del conflicto y buscar la mejor solución para la pareja.

Escorpio

No va a ceder ni a reconocer sus errores, la forma en que este signo se reconcilia es sin haber pedido disculpas. Si la pelea fue ocasionado por algo no muy importante, Escorpio no guardará ningún tipo de rencor.

Sagitario

Necesitará un par de horas para poder hablar con su pareja y cuando llegue el momento de hacer las paces lo hará a través de su mirada encantadora y una sonrisa.

Capricornio

Con nervios y de forma extraña ya que la reconciliación es un tema en el que Capricornio no es un gran experto. Es un signo que puede lucir un poco torpe al pedir disculpas.

Acuario

Las cosas siempre se ponen difíciles cuando hay una Acuario involucrado en la discusión, cuando la pelea termina este signo busca reconciliarse mostrando su inconformidad y enojo.

Piscis

Este signo se reconcilia con su pareja a través de la empatía y guardando silencio para poder escuchar mejor a la otra persona.