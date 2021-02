FOTOS: ¿Cómo te irá en San Valentín de acuerdo a los Astros?

Descubre cómo pasarás este día del amor y la amistad de acuerdo a tu signo del zodiaco.

La entrada del mes de febrero se alinea con todos los astros para que nos sintamos más románticos que de costumbre, sabemos que gran parte de este sentimiento se da gracias a cupido.



Aunque no creas en el amor tu horóscopo te tiene preparadas grandes sorpresas para este 14 de febrero, no importa si tienes pareja o no, recuerda que este día es para celebrar el amor que sientes por tus seres queridos.



Tu signo y el elemento de tu signo son factores que influyen en momentos especiales como lo son las citas y la conexión que puedes tener con otra persona. Aquí te decimos cómo festejar este 14 de febrero según tu signo del zodiaco.





Aries: Las personas nacidas bajo el signo de Aries son bien conocidas por su gran corazón. Lo que quieren en el fondo de su corazón para este San Valentín es pasar todo el día junto a su pareja.



Tauro: Es hora de que todo el mundo conozca esos sentimientos que te has querido guardar. Es momento de declararle el amor a tu pretendiente o de hacer público y oficializar tu relación ante tus seres queridos.



Géminis: Por fin darás el siguiente paso en tu relación, tomarás la importante decisión de entregarle tu corazón por completo a tu media naranja.



Cáncer: Dicen que después de la tormenta siempre hay un arcoíris, y puede que esta frase te quepa como anillo al dedo este día de los enamorados, ya que habrá una fuerte discusión pero será la reconciliación la que reafirme ese amor que tanto sientes.



Leo: Todas las relaciones tienen momentos icónicos que nos traen la espontaneidad de la magia que corre por el ambiente, hoy, ese momento que marcará a tu relación por siempre está a punto de nacer.



Virgo: Vas que vuelas para el camino al altar, tus sentimientos son obvios y la decisión está hecha, ahora solo es cuestión de concretar la fecha y afinar detalles para el gran día, ¡pero hoy más que nunca sabes que por fin te casas!



Libra: Hay veces que no tienes que crear un detalle único o gastar en una cena cara, a veces, disfrutar del tiempo que tienes a solas con tu pareja es más que suficiente para sentir los efecto de cupido en tu cuerpo.



Escorpio: Tu pareja te declarará su amor incondicional, llevando su relación a nuevos niveles de formalidad, pasarán de ser novios a prometidos.



Sagitario: Sabemos que para los sagitario el 14 de febrero los invade de sensualidad y romanticismo. Al ser un día en el que tu signo se siente súper cómodo, tendrás una día con alta actividad sexual.



Capricornio: Este día se escribe una nueva historia, algo en el ambiente hará que tu día parezca tu propia película de amor.



Acuario: Llega ese día, sí, el día en que te proponen matrimonio o en el que tu aceptas pasar el resto de tu vida junto a tu alma gemela.



Piscis: Las locuras e ideas espontáneas de tu pareja harán de este día uno único y especial. Reirás, bailarás y disfrutarás cada instante junto al amor de tu vida.