FOTOS: ¿Cumplirás tus propósitos de año nuevo según tu signo zodiacal?

Estos signos zodiacales son más propensos a cumplir sus propósitos de año nuevo. ¿Eres uno de ellos? ¡Entérate aquí!

Aries

Debido a que Aries se caracteriza por ser tan disciplinado, es bastante seguro que cumpla lo que se proponga, entonces para este año nuevo 2021, no dudes y toma al toro por los cuernos con tu lista de propósitos.

Tauro

Por otro lado, las personas bajo el signo de Tauro, suelen ser muy tranquilos y quedarse en su zona de confort, pueden hacer una lista de propósitos para año nuevo, pero difícilmente lograrán cumplir uno de la lista.

Géminis

Estas personas son muy determinantes, se destacan por su inteligencia y sus ganas de mejorar en todos los aspectos, es por eso que es bastante creíble que cumplan sus propósitos de año nuevo.

Cáncer

Para los cangrejos del signo zodiacal, todo dependerá de qué tipo de propósito se propongan, muy en el fondo saben lo que realmente pueden lograr y lo que no, así es que a poner los pies en la tierra para lograr tus propósitos de año nuevo.

Leo

Nuestros queridos leones del signo zodiacal, no precisamente van a cumplir sus propósitos de año nuevo, ya que son personas que se enorgullecen de ser como son, no tienen que demostrarle nada a nadie y por eso no tienen por qué prometer algo que no les nace.

Virgo

Las personas bajo el signo de Virgo, harán hasta lo imposible por cumplir cada propósito de año nuevo que se propongan, ya que suelen ser muy ordenados y planificados. Así que pide y pide, porque lo vas a cumplir.

Libra

Las personas nacidas bajo el signo de Libra suelen analizar demasido las cosas antes de actuar y si saben que tendrán que sacrificarse para poder cumplir un própostio de año nuevo, entonces definitivamente no cederan.

Escorpio

Los escorpiones del signo zodiacal simplemente hacen lo que quieren y cuando quieren, no necesitan hacer propósitos de año nuevo porque saben que dificilmente los cumplirán si se sienten forzados a hacerlo.

Sagitario

Los Sagitario son muy liberales por lo que dificilmente lograrán cumplir 1 propósito de año nuevo, ya que no les gusta complicarse la vida pensando qué hacer y cuándo hacerlo, son muy irresponsables a la hora de seguir las reglas.

Capricornio

Las persobas bajo el signo zodiacal de Capricornio simplemente cumplen lo que se proponen, así que no dudes en hacer esa larga lista de propóstios de año nuevo, que seguramente cumplirás la mayoría sino es que todo lo que te propongas. La disciplina es tu mejor aliado.

Acuario

Son muy optimistas pero a la hora de hacer su lista de propósitos suelen pedir cosas que saben que siempre estarán postergando, por eso es mejor hacer una lista pequeña que sepas que vas a cumplir.

Piscis

Aunque son los favoritos del Universo, no cumplen con las características para lograr cumplir sus propósitos de año nuevo, todo es cuestión de priorizar, así que enlista lo más importante primero.