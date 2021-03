FOTOS: Descubre qué le tiene el tarot a Aries.

El materialismo maneja su vida, son interesados y no saben ahorrar.

No le dan importancia a la parte espiritual.

ARIES Y EL TAROT

Dentro del tarot Aries obtiene las cartas de: “El Mago” y “El Emperador”, por lo que su influencia les genera un carácter de mucho poder y sumamente dominante. Tienen la facilidad para realizar estrategias, lo que los hace emprender nuevos proyectos muy exitosos, casi de un día para otro, y es que su capacidad para planificar hace que logren tener un increíble desarrollo en sus ideas. Además, cuentan con mucha inteligencia y con un gran liderazgo, lo que les ayuda aún más para realiza cualquier tipo de negocios dentro de sus inversiones.

Así mismo, Aries se encuentra regido por los planetas Mercurio y Júpiter, lo que los ayuda a mantener el equilibrio y tener, en todo momento, las ideas, los pensamientos y las decisiones muy claras en su cabeza, además, su elemento fuego les da la fortaleza necesaria para mantenerse con seguridad y mucha confianza, teniendo de esta manera, la alegría para cautivar a todos los que lo rodean.

Su capacidad de enfrentar las situaciones y tenerlas bajo control les da la sabiduría necesaria para poder obtener beneficios a través de las oportunidades que se le presentan día a día.

Si se ponen completamente atentos se puede decir que, el éxito lo tiene casi asegurado y garantizado, ya que tienen una extrema visión del futuro.

Son fuertes, su salud es muy buena y poseen mucha energía. Son reflexivos y saben tomar muy bien las decisiones para saber qué camino de la vida tomar.

“El Emperador” del tarot les fomenta posición social, autoridad y mucho poder sobre los demás, sin embargo, no todo es bueno, ya que no le dan importancia a la parte espiritual, pues el materialismo y el dinero son la parte primordial de su vida. Son interesados y solo despilfarran, ya que no saben ahorrar y cuidar sus finanzas.

Sus piedras son el rubí y los diamantes.