Los novios de Eiza González no tienen signos compatibles con el suyo, ¡pero su nueva conquista sí! En FOTOS te contamos lo que los astros dicen.

¿Qué signos son compatibles con Eiza González? Te contamos con una GALERÍA.

Eiza González es una chica mexicana que la ha roto en Hollywood, ¡y que pone el nombre de México en alto! Su talento es innegable, pues es actriz, cantante, modelo y hasta compositora, ¡bravo, Eiza! Ahora nos queda claro por qué trae cacheteando las banquetas a más de uno en el mundo del espectáculo internacional. Y es que Eiza es una de las chicas del medio a la que más novios le hemos conocido, ¡y no cualquier novio! Todos muy famosos, exitosos y sumamente guapos. Lamentablemente parece que no ha encontrado al indicado, ¿por qué será? ¡Tal vez los astros tengan que ver!

Eiza es del 30 de enero, lo que la hace ser Acuario, signo de aire. Los de este signo suelen ser progresistas, originales, independientes y humanitarios. Les gusta divertirse con los amigos, ayudar a los demás, luchar por causas y las conversaciones intelectuales. No les gustan las limitaciones, promesas rotas, estar solos, situaciones aburridas, ni las personas que no están de acuerdo con sus ideas... Tienen mayor compatibilidad con Géminis, Libra y Leo. Hablando de amor, la estimulación intelectual es por mucho su mayor afrodisiaco. No hay nada que atraiga más a un Acuario que una conversación interesante. Cuando se enamoran son leales, comprometidos y para nada posesivos; dan libertad a sus parejas y las consideran iguales.

Recordemos que tuvo un amorío con Maluma, ¡y cómo le va a ir bien, si él es Acuario igual que ella! ¡Chocan! Aunque buscan lo mismo y tienen cualidades iguales, en pareja no funcionan, pero sí como buenos amigos. ¿Será que eso fue lo que pasó entre ellos y por eso no duraron mucho?

Seguimos con el guapísimo actor Liam Hemsworth, que nació el 13 de enero y cuyo signo es Capricornio. Como vimos, ¡no es para nada un signo compatible con Acuario! Además, Liam no dejó pasar nada de tiempo desde su rompimiento con Miley Cyrus hasta la relación fugaz que tuvo con Eiza, no había sanado y dudamos mucho que ya no amara a Miley. Acuario es alguien al que le gusta la honestidad y al parecer Liam no tenía esa cualidad con Eiza. Los Capricornio tienen mayor compatibilidad con Tauro y Virgo y en el amor con Cáncer, ¿ya ven? ¡Por eso tampoco funcionó con Miley! Además, son responsables, disciplinados y con autocontrol.

Continuamos con Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del mundo salió con una mexicana, ¡eso, Eiza! Pero solo se quedaron como amigos, ¿por qué? Veamos... Ronaldo nació el 5 de febrero ¿y qué creen? ¡También es Acuario! Ya estamos viendo el problema. Tal vez Eiza busca a chicos con los mismos ideales y virtudes que ella, pero no por eso son compatibles. Y es que ya vimos 2 casos claros, Maluma y Cristiano que siendo del mismo signo, claro que no tienen compatibilidad con ella.

Ahora vamos con Timothée Chalamet, con el que la vimos muy cariñosa en tierras mexicanas y con el que duró un poco más. Timothée nació un 27 de diciembre, así que al igual que Liam, ¡es Capricornio! Ok, al parecer Eiza González tiene un patrón con los Capricornio y con los Acuario. Aunque se les veía muy enamorados y pasionales, fueron solo unos cuantos meses que su relación duró. ¿Habrá sido esto el problema o que el actor es 5 años menor que ella?

Por último, conoceremos más sobre la actual conquista de Eiza González. Su nombre es Dusty Lachowicz, es modelo, originario de Wisconsin, tiene 27 años y ha colaborado en campañas de reconocidas marcas. Antes de ser modelo para marcas de lujo, fue bombero y después trabajó como entrenador personal al graduarse de la Academia Nacional de Medicina Deportiva. ¡Wow, todo un estuche de monerías! Dusty tiene 27 años y nació un 1 de junio, ¡es Geminis! Por fin un signo compatible con la bella y talentosa Eiza. Al igual que el signo de Eiza, el de Dusty es de aire. ¡Y tiene compatibilidad con Acuario, Libra y Sagitario! Los Géminis son amables, curiosos, adaptables y tienen habilidad para aprender rapidamente y cambiar ideas. ¿Ven? A los Acuario como Eiza no les gusta que no estén de acuerdo con sus ideas, ¡sí son compatibles! Los Géminis en el amor son divertidos y siempre están listos para un reto intelectual. Géminis pasará mucho tiempo con diferentes amantes antes de encontrar al indicado, aquel que pueda satisfacer su intelecto y energía. Géminis necesita sentir emoción, variedad y pasión para estar satisfecho del todo. Cuando Géminis encuentre a su pareja perfecta, será leal y fiel.

Aún no se ha confirmado que Dusty y Eiza tengan una relación formal, pero se les ha visto bastante cariñositos en las calles de Los Ángeles. No hay duda que son completamente compatibles y seguro se la pasan muy bien. ¿Será él por fin el bueno para Eiza González?