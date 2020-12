¿Qué es lo que odia cada signo zodiacal durante Navidad?

Estos son los signos zodiacales más Grinch durante la época de Navidad, aquí te decimos cuáles son y por qué la odian tanto.

Nivel de Grinch de Aries: 70%

Poco a poco la magia de esta linda época desaparece para nuestros queridos Aries, el tiempo pasa y ya nada es como antes, extrañan esas Navidades en compañía de toda la familia. Prefieren festejar otro tipo de fechas importantes.

Nivel de Grinch de Tauro: 80%

Para las personas bajo el signo zodiacal de Tauro, las fechas navideñas no son las mejores porque siempre están acostumbrados a la vida ajetreada, y les podría llegar a estresar un poco que todo esté en calma.

Nivel de Grinch de Géminis: 90%

Los que se rigen bajo el tercer signo del zodiaco, suelen gastar más dinero de lo normal porque hacen las compras navideñas de último momento, y eso los pone de muy mal humor. Suelen odiar la ''hipocresía’’ de la gente durante estas fechas.

Nivel de Grinch de Cáncer: 60%

Para los cangrejos del signo zodiacal, la Navidad siempre los pone melancólicos porque suelen pensar mucho en el pasado, en como festejaban la Navidad años atrás.

Nivel de Grinch de Leo: 50%

Para nuestros leones del signo zodiacal, la Navidad era mejor cuando eran pequeños. Agradecen cuando la época navideña termina, simplemente no son los mejores fans.

Nivel de Grinch de Virgo: 70%

A las personas bajo el signo de virgo, no les encanta la idea de desempolvar los adornos navideños, si por ellos fuera, no tendrían decoración en casa. Generalmente durante esta época, no suelen ser tan felices.

Nivel de Grinch de Libra: 40%

A los Libra, les encanta pasar esta época con la familia, pero detestan cuando llega la hora de decir adiós a esos seres queridos que vieron por pocos días, es por eso que la Navidad no es su mejor época, ya que es algo que para ellos, dura muy poco.

Nivel de Grinch de Escorpio: 90%

Los escorpiones detestan las canciones navideñas, porque saben que no podrán sacarlas de su cabeza, suelen festejar este tipo de épocas muy a su manera, sin seguir las tradiciones ya que les da mucha flojera reunirse con la familia.

Nivel de Grinch de Sagitario: 70%

Las personas bajo el signo de Sagitario ya tienen suficiente con la felicidad de los demás, no les gusta la hipocresía de juntarse con toda la familia, a la cual solo ven 1 vez al año. No le gusta quedarse sin dinero durante las compras navideñas.

Nivel de Grinch de Capricornio: 100%

¡Se tenía que decir y se dijo! Los Capricornio son los Grinch número uno durante la época navideña, quizá es debido a que su cumpleaños y Navidad van de la mano y la gente aprovecha para hacer 1 solo regalo. ¿Qué injusto no? La Navidad simplemente no está en su Top de celebraciones.

Nivel de Grinch de Acuario: 80%

Los Acuario aborrecen la Navidad y no por el tema de gastar en regalos, sino porque las reuniones navideñas son sinónimo de discusiones familiares, por eso se les cataloga como: ‘’anti-Navidad’’.

Nivel de Grinch de Piscis: 70%

Los pecesitos del signo zodiacal no disfrutan tanto la Navidad porque sienten nostalgia por todos aquellos que ya no están, motivo suficiente para perder la ilusión de esta época del año.