Cuándo y dónde ver el eclipse más largo de las próximas décadas

Siempre es un placer observar hacia el cielo. El universo nos regala espectáculos a diario con las estrellas brillando, la presencia del Sol radiante o la luna en sus diferentes etapas, por lo que maravillarnos siempre ocurre.

Noticias Bajío del 28 de abril 2026

Recientemente, la NASA ha acaparado toda la atención con el viaje a la Luna y próximamente un evento astronómico nos invitará nuevamente a observar hacia arriba. Es que se producirá el eclipse solar más largo del siglo, motivo por el cual ya es noticia.

¿Cuándo será el eclipse más largo?

Los datos difundidos por la NASA y los científicos que trabajan en el ámbito de la astronomía precisan que el próximo gran eclipse de sol, con sus particularidades, podrá apreciarse en el año 2027.

Se producirá el 2 de agosto y ya es considerado como el eclipse de Sol más largo de las próximas décadas. Además, este fenómeno podrá ser visto desde diferentes rincones del mundo, algo que lo hace aún más interesante.

¿Cuánto durará el eclipse más largo?

El eclipse solar que podremos contemplar en 2027 será de una particularidad muy especial ya que se extenderá en el tiempo un poco más que los promedios más comunes. Los expertos afirman que el punto máximo del eclipse se producirá a los 6 minutos y 23 segundos.

Este tiempo es lo que lo convertirá en el eclipse más largo de las últimas décadas y podrá ser observado desde diferentes partes del mundo. La trayectoria de su sombra atravesará sectores de Asia, África y Europa, aunque quienes lo podrán apreciar mejor serán quienes se encuentren en España, Arabia Saudita, Somalia, Egipto, Marruecos, Argelia, Libia, Yemen y Túnez.

En otros rincones del mundo, el eclipse más largo del 2027 solo se observará de manera parcial por lo que, de igual modo, será un espectáculo digno para atesorar.