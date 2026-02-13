Conoce las señales que indican que un ángel está cerca de ti y te habla

En muchas ocasiones las personas se han cuestionado si están solos en este plano terrenal, pues suelen tener algunas vivencias un poco fuera de lo común. Incluso, han detallado que cuando están solos pueden percibir un aroma muy sutil, destellos de luz o emociones con mucha intensidad.

Cabe mencionar que, estas señales se hacen más presentes cuando hay una oración, meditación o introspección. Sin embargo, esto no sucede por casualidad, pues algunos han mencionado que podrían tratarse de ángeles que te buscan guiar y cuidar el camino de las personas.

¿Cómo saber si un ángel está cerca de nosotros?

De acuerdo con el experto holístico y coach espiritual Charles Lapine a Spiritualify, existen algunas señales que podrían indicar que un ángel se encuentra cerca de ti. Por ese motivo, a continuación, te dejamos algunas de ellas para que sepas identificarlas.

Un calor repentino

Sentir una calidez que te envuelve de la nada, se detalla que esta proviene desde el interior de la persona, la sensación también viene acompañada de tranquilidad inmediata y una percepción de que las cosas van a estar bien.

Olor a rosas de la nada

Que de la nada llegue un aroma a rosas, puede ser una señal de que exista la presencia de un ángel cerca, esto indica protección divina, calma y paz, pero también una purificación energética.

Destellos de luces

Los ángeles son seres brillantes y cuando se acercan algunas personas logra captar orbes brillantes, chispas o puntos luminosos, por lo que debes estar atento.

Voces internas

Escuchar de pronto algunos consejos repentinos, advertencias o algo que te lleve a pensar las cosas, suele ser interpretado como el acercamiento de un ángel.

Alegría de la nada

Sin motivo alguno comenzar a sentirse muy feliz y con un agradecimiento emocional, un cambio de energía repentino, también es considerado una señal.

