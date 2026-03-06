3 o 4 signos que van a cerrar su etapa en el amor al llegar la primavera

Estamos a unas cuantas semanas de poder iniciar la primavera. Además de llegar una nueva estación del año, se da un nuevo comienzo energético, oportunidad que muchos signos zodiacales deberán aprovechar, ya sea para usar los beneficios que aparezcan o para adaptarse al cambio.

La astrología ya detalló los horóscopos que van a cerrar su etapa en el amor, un momento importante en su vida que deben analizar por las modificaciones que se van a presentar en los próximos días.

¿Qué signos van a cerrar su etapa en el amor?

La astrología ya dio su opinión, detalla que con la llegada de la primavera se presentará un cierre, en especial en la etapa del amor, energía que afectará a algunos signos, quienes deberán prepararse al respecto. Estos son los horóscopos que deben prepararse:

Libra : Ya deja de sostener relaciones en las que solamente tú pones el equilibrio. El cierre se va a generar cuando entiendas que tu paz no es negociable. Posiblemente tu relación esté en un punto muerto, siendo un momento decisivo para soltar o redefinir el vínculo.

: Ya deja de sostener relaciones en las que solamente tú pones el equilibrio. El cierre se va a generar cuando entiendas que tu paz no es negociable. Posiblemente tu relación esté en un punto muerto, siendo un momento decisivo para soltar o redefinir el vínculo. Escorpio : Confía en tu intuición; se va a hacer más aguda. Se avecina una conversación definitiva o gesto que te ayudará a confirmar lo que ya sabías. Va a ser doloroso y liberador al mismo tiempo.

: Confía en tu intuición; se va a hacer más aguda. Se avecina una conversación definitiva o gesto que te ayudará a confirmar lo que ya sabías. Va a ser doloroso y liberador al mismo tiempo. Cáncer : El cambio viene desde adentro. Deja el pasado, deja de justificar, elige un amor que te dé seguridad en tu presente. Un cambio que podría doler, pero que necesitas hacer para cuidar de ti mismo.

: El cambio viene desde adentro. Deja el pasado, deja de justificar, elige un amor que te dé seguridad en tu presente. Un cambio que podría doler, pero que necesitas hacer para cuidar de ti mismo. Capricornio: Empieza a poner límites; aquellas relaciones que continúas por compromiso solamente te van a hacer perder el tiempo y la energía. Elige tu estabilidad emocional ante todo. El cierre es una decisión madura que debes tomar.

¿Cómo dar un cierre a una relación?

Aunque ya mencionamos a los signos que, con la llegada de la primavera, van a cerrar su etapa en el amor, es importante que todos sepamos cómo cerrar una relación sana, buscando que el dolor sea menor para ambas partes. Un artículo de la UNAM Global detalla que debemos hacer lo siguiente:

Sé sincero contigo y con la otra persona, explicando el motivo de la ruptura.

Siempre que termines la relación, hazlo cara a cara, no por medios digitales.

Reflexiona sobre lo que te dejó la relación (positivo y negativo).

Despídete con amor.