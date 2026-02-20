Los signos del zodiaco que cambiarán su vida en marzo

El mes de marzo es ideal para revelaciones debido a que la comunicación y la intuición pues comienzan a trabajar más que nunca. Mercurio se va a tomar el tiempo de corregir, rebobinar y reescribir en Piscis por lo que la atención se va a centrar en ti mismo.

Por otro lado, el eclipse lunar de principios de marzo va a actuar como un foco de atención por lo que va a hacer hincapié en un tema oculto que no puedes seguir dejando de lado. En cuanto a la Luna Nueva de Marzo va a dar un nuevo comienzo para lo emocional de algunos signos del zodiaco.

Los eclipses lunares revelan lo que se ha estado gestando bajo la superficie, y que ahora saldrá a la luz. La información puede que te llegue de personas que llaman "aleatoriamente", papeleo que se mueve de repente o un sueño que no te deja ir.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que cambiarán su vida?

Piscis

Para este signo habrá intuición, símbolos y esa extraña sensación de "lo sabía". Mercurio está retrógrado en Piscis durante la mayor parte del mes, por lo que el mensaje no es solo información: es un punto de inflexión en la confianza en uno mismo.

Es probable que recibas señales repetidas en momentos cercanos al eclipse como un nombre, un número o un tema. Es momento de responder a lo que te dice el universo.

Si Piscis es tu signo solar, el mensaje que cambia la vida suele centrarse en la identidad: quién eres ahora, qué papel te jubilas y qué estás finalmente listo para reclamar.

Tauro

Este signo recibirá mensajes de cambios por medio de

otras personas porque tu próxima misión no es en solitario. Mercurio retrógrado en Piscis, pues activa la parte de la vida que se encuentra ligada a amigos, públicos, colaboradores y metas a largo plazo, por lo que el mensaje puede venir de una conversación que cambie tu trayectoria futura.

Si Tauro es tu signo solar, espera que el mensaje aclare a qué comunidad perteneces y qué sueño merece tu tiempo. Todo puede iniciar con una invitación, recomendación o presentación. Sin embargo, es importante estar alerta y hacer las preguntas que sean necesarias. Si una oportunidad no se puede explicar sola pues no es confiable.

Leo

En cuanto a Leo verá reflejada la verdad. Mercurio retrógrado en Piscis resalta el ámbito de la intimidad, los recursos compartidos y la profundidad psicológica, por lo que el mensaje que cambia la vida puede llegar a través de asuntos de dinero, secretos revelados o una conversación que finalmente nombra lo que no se ha dicho.

Vas a descubrir en quién puedes confiar de verdad, quién espera que lleves toda la carga o dónde debe reequilibrarse un intercambio financiero o energético. Es importante estar alerta.

