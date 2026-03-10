Los 3 signos que recibirán dinero entre el 10 y el 17 de marzo de 2026

Cada semana, distintas creencias se llevan todas las miradas de parte de las personas que entienden que sus vidas están regidas por la influencia de energías. Ya sea del universo o de los números, como es el caso de la Numerología, esas energías impactan con cambios en distintos aspectos de la vida terrenal.

Como si fuese una guía, algunas personas llegan a diario a las predicciones de estas creencias con el fin de saber si tendrán un acompañamiento positivo, si podrán iniciar algún proyecto con apoyo energético o si deben arriesgarse con ciertas decisiones.

Segunda semana de marzo para la Numerología

Ahora, con el inicio de una nueva semana de marzo, la Numerología es una de las creencias que recibe consultas sobre las energías de los números y su impacto en la vida terrenal. Del 10 al 17 de marzo, habrá una vibración muy particular que invita a la acción tras un periodo de introspección.

Según la Numerología, esta semana está regida por la vibración del número 3, que simboliza la creatividad, la comunicación y la expansión. Además, sus predicciones se relacionan con las energías del universo a través de los 12 signos del zodiaco, por lo que para algunos de ellos llegan muy buenas noticias en el plano económico.

¿Qué signos recibirán dinero esta semana?

La Numerología afirma que para la semana del 10 al 17 de marzo de 2026, las tendencias energéticas señalan una vibración de "reinicio" y "movimiento rápido". Este año se reduce al número universal 1 que resulta de la suma 2+0+2+6=10 y 1+0=1 lo que, según esta creencia, favorece a quienes tomen la iniciativa y cierren ciclos pendientes.

