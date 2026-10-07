Los 3 signos que vivirán un giro drástico en su vida amorosa entre el 7 y el 12 de octubre de 2026
Astrología y amor. Los 3 signos del zodiaco que transformarán su vida amorosa del 7 al 12 de octubre de 2026.
Estamos transitando los primeros días del mes de octubre y muchas personas siguen buscando respuestas en la Astrología, la Numerología, el Tarot, y muchas otras creencias. El objetivo es saber cómo el universo nos sorprenderá o ayudará en determinados temas.
Noticias Bajío del 6 octubre 2026
Las predicciones de la Astrología, por ejemplo, abordan muchos temas relacionados con la vida terrenal y su inspiración se desprende del estudio de los planetas, la Luna y el Sol, su comportamiento y las energías que hacen llegar a las personas según su fecha de nacimiento.
Astrología y amor
Dentro de todo el abanico de temas, la Astrología analiza el amor y las relaciones examinando no solo el signo solar, sino principalmente la posición de Venus (el lenguaje del afecto), la Luna (las necesidades emocionales) y Marte (la pasión y el deseo) en la carta natal, los cuales se combinan según los cuatro elementos —Fuego, Tierra, Aire y Agua— para determinar el estilo de vinculación de cada persona.
El tonal de hoy es 2 Hierba - Ome Malinalli Toma decisiones, concentra tus esfuerzos. Usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti y a los demás. #Tonal #Tolteca #Astrologia #naciontolteca https://t.co/KBJvSx3wjI— Nación Tolteca (@NacionTolteca) October 7, 2026
Mediante herramientas como la sinastría y la carta compuesta, esta creencia permite evaluar la química, los puntos de encuentro y las áreas de tensión entre dos individuos para comprender cómo construyen y sostienen sus vínculos afectivos. Todo esto lo vuelca en los 12 signos del zodiaco, en los que las personas nos encontramos enmarcadas.
Signos que transformarán su vida amorosa
Durante esta semana de octubre, el cosmos entra en una dinámica de alta intensidad emocional ya que la influencia de Venus retrógrado atravesando los primeros grados de Escorpio, combinada con la aproximación de la Luna Nueva en el signo de Libra, genera un terreno fértil para las revelaciones sentimentales.
Ante esto, la Astrología señala que entre el 7 y el 12 de octubre de 2026 la configuración planetaria obligará a varios signos a confrontar verdades incómodas y redefinir lo que entienden por estabilidad en la pareja. Durante este lapso de tiempo, tres integrantes del zodiaco experimentarán giros inesperados que cambiarán drásticamente el rumbo de sus vidas amorosas:
- Escorpio: El paso inicial de Venus en tu propio signo en fase retrógrada desencadena una sacudida emocional imprevista. Aquello que intentabas mantener oculto o bajo control saldrá a la luz sin pedir permiso. Si mantienes una relación donde la confianza se encontraba tambaleante, este periodo impondrá un punto de inflexión definitivo: o se transforman radicalmente las bases del vínculo o se produce un distanciamiento irreparable. Para las personas solteras del signo, la reaparición de un amor del pasado no llegará para reanudar la historia en los mismos términos, sino para obligarte a sanar una herida pendiente y liberarte de viejas ataduras.
- Libra: Con el impacto directo de la Luna Nueva gestándose en tu signo y la alineación de Mercurio, los malentendidos o la costumbre de ceder para evitar conflictos llegarán a su límite. Sentirás una urgencia interna irrefrenable por exigir la misma entrega que ofreces. Esto provocará decisiones tajantes: parejas de años podrían pasar por una renegociación total de sus acuerdos o dar paso a una separación sanadora. Quienes estén solteros vivirán una revelación súbita respecto a una amistad cercana, descubriendo una atracción insospechada que cambiará la naturaleza del vínculo de la noche a la mañana.
- Leo: El impulso de Marte en tu signo choca directamente con la energía de revisión afectiva que domina el cielo. Tu orgullo y tus certezas sentimentales se tambalearán ante una noticia o actitud inesperada de tu pareja o de la persona que pretendes. El giro drástico radicará en tu propia postura: dejarás de lado las apariencias para asumir una posición de vulnerabilidad que jamás habías mostrado. Este cambio de actitud provocará un acercamiento profundo y renovado en tu relación, o bien, la valiente decisión de apartarte de quien no valora tu auténtica esencia.