Los 3 signos que vivirán un giro drástico en su vida amorosa entre el 7 y el 12 de octubre de 2026

Estamos transitando los primeros días del mes de octubre y muchas personas siguen buscando respuestas en la Astrología, la Numerología, el Tarot, y muchas otras creencias. El objetivo es saber cómo el universo nos sorprenderá o ayudará en determinados temas.

Noticias Bajío del 6 octubre 2026

Las predicciones de la Astrología, por ejemplo, abordan muchos temas relacionados con la vida terrenal y su inspiración se desprende del estudio de los planetas, la Luna y el Sol, su comportamiento y las energías que hacen llegar a las personas según su fecha de nacimiento.

Astrología y amor

Dentro de todo el abanico de temas, la Astrología analiza el amor y las relaciones examinando no solo el signo solar, sino principalmente la posición de Venus (el lenguaje del afecto), la Luna (las necesidades emocionales) y Marte (la pasión y el deseo) en la carta natal, los cuales se combinan según los cuatro elementos —Fuego, Tierra, Aire y Agua— para determinar el estilo de vinculación de cada persona.

El tonal de hoy es 2 Hierba - Ome Malinalli Toma decisiones, concentra tus esfuerzos. Usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti y a los demás. #Tonal #Tolteca #Astrologia #naciontolteca https://t.co/KBJvSx3wjI — Nación Tolteca (@NacionTolteca) October 7, 2026

Mediante herramientas como la sinastría y la carta compuesta, esta creencia permite evaluar la química, los puntos de encuentro y las áreas de tensión entre dos individuos para comprender cómo construyen y sostienen sus vínculos afectivos. Todo esto lo vuelca en los 12 signos del zodiaco, en los que las personas nos encontramos enmarcadas.

Signos que transformarán su vida amorosa

Durante esta semana de octubre, el cosmos entra en una dinámica de alta intensidad emocional ya que la influencia de Venus retrógrado atravesando los primeros grados de Escorpio, combinada con la aproximación de la Luna Nueva en el signo de Libra, genera un terreno fértil para las revelaciones sentimentales.

Ante esto, la Astrología señala que entre el 7 y el 12 de octubre de 2026 la configuración planetaria obligará a varios signos a confrontar verdades incómodas y redefinir lo que entienden por estabilidad en la pareja. Durante este lapso de tiempo, tres integrantes del zodiaco experimentarán giros inesperados que cambiarán drásticamente el rumbo de sus vidas amorosas:

