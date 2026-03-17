Los signos que deben estar preparados para un nuevo desafío del 17 al 21 de marzo de 2026

Estamos en la mitad del mes de marzo y las predicciones de distintas creencias ponen el foco en grandes cambios en la vida de las personas. La Numerología es una de estas creencias que para esta semana advierte que algunas personas deberán estar preparadas para un nuevo desafío.

“Tenía un rato sin trabajar, eso lo tenía deprimido...”, la mamá de José Ángel Bichir explica el estado de salud de su hijo

Las predicciones que esta creencia elabora tienen como base las energías y el significado de los números. Por lo general, son los que conforman la fecha de nacimiento de las personas pero también aquellas que corresponden a la fecha presente.

La popularidad de la Numerología

La Numerología ha ganado popularidad debido a su capacidad para ofrecer un sentido de orden y propósito en un mundo frecuentemente caótico. Esta creencia le ha asignado significados metafísicos a los números que se derivan de nombres o fechas de nacimiento.

A través de estos, les proporciona a las personas una herramienta de autoconocimiento y una narrativa estructurada sobre su personalidad y destino. Ahora, su auge en la era digital se debe a su naturaleza accesible y las predicciones que abarcan diferentes ámbitos de la vida terrenal.

¿Qué signos deben estar preparados para un nuevo desafío?

En torno a esta semana, la Numerología se inspira con la combinación de la energía del año global 1 (2+0+2+6 =10 y luego 1+0= 1) y el mes 3 que genera una vibración de creatividad impulsiva. Es en este marco que esta creencia afirma que tres signos del zodiaco enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación:

