Estos son los 3 signos que recibirán bendiciones gracias a Júpiter
Este es un momento en que todos los cambios interiores van a comenzar a dar fruto para tu bien.
El próximo 10 de marzo, las estaciones de Júpiter vuelven a dirigirse y los cambios internos comienzan a convertirse en resultados visibles. Es el momento en que todo comienza a tomar forma de manera favorecedora para algunos signos.
Además, Júpiter tiene un movimiento directo en Cáncer por lo que tiende a recompensar el valor que está arraigado en el cuidado: la valiente decisión de mudarse, comprometerse, reparar los patrones familiares, invertir en una base o elegir la nutrición antes que el caos.
¿Cuáles son los signos que recibirán bendiciones?
Cáncer: La bendición que te encuentra en casa
Durante el último tiempo has sentido una expansión en identidad, confianza en uno mismo y ese tipo de seguridad que no desaparece en cuanto alguien tiene un estado de ánimo. Cuando Júpiter se vuelve directo, el crecimiento vuelve a ser visible, y dado que Júpiter tradicionalmente se exalta en Cáncer, las recompensas pueden sentirse inusualmente "en el lugar y momento adecuados".
Así es que vas a sentir que lo atascado comienza a moverse, el clima interior se despeja por lo que comenzarás a sentirte en un estado cómodo. Habrá menos dudas, más dirección.
Tauro: Alivio que puedes medir (y presupuestar)
Ellos sentirán que por fin las cosas se mueven. Lo que ocurre es que Júpiter en Cáncer reactiva temas de apoyo, estabilidad diaria y las redes que mantienen unida tu vida: familia, vecinos, hermanos, amigos cercanos y las rutinas que te mantienen con los pies en la tierra.
Lo que ocurre es que Júpiter podrá darte un relajamiento del crecimiento estancado en torno a la seguridad y los cimientos, que es tu lenguaje del amor en el sentido más literal.
Escorpio: Las puertas se vuelven a abrir cuando vuelves a confiar en el panorama general
Por último, tenemos a Escorpio que sentirá que tiene un gran futuro. Los meses retrógrados te empujaron a replantearte lo que crees, lo que estás construyendo y qué tipo de seguridad emocional necesitas realmente para crecer.
Vas a comenzar a sentir una renovada fuerza emocional y a una sensación más constante de seguridad. Es exactamente el combustible que necesitas para asumir un riesgo que vale la pena.