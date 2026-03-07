Estos son los 3 signos que recibirán bendiciones gracias a Júpiter

El próximo 10 de marzo, las estaciones de Júpiter vuelven a dirigirse y los cambios internos comienzan a convertirse en resultados visibles. Es el momento en que todo comienza a tomar forma de manera favorecedora para algunos signos.

Además, Júpiter tiene un movimiento directo en Cáncer por lo que tiende a recompensar el valor que está arraigado en el cuidado: la valiente decisión de mudarse, comprometerse, reparar los patrones familiares, invertir en una base o elegir la nutrición antes que el caos.

¿Cuáles son los signos que recibirán bendiciones?

Cáncer: La bendición que te encuentra en casa

Durante el último tiempo has sentido una expansión en identidad, confianza en uno mismo y ese tipo de seguridad que no desaparece en cuanto alguien tiene un estado de ánimo. Cuando Júpiter se vuelve directo, el crecimiento vuelve a ser visible, y dado que Júpiter tradicionalmente se exalta en Cáncer, las recompensas pueden sentirse inusualmente "en el lugar y momento adecuados".

Así es que vas a sentir que lo atascado comienza a moverse, el clima interior se despeja por lo que comenzarás a sentirte en un estado cómodo. Habrá menos dudas, más dirección.

Tauro: Alivio que puedes medir (y presupuestar)

Ellos sentirán que por fin las cosas se mueven. Lo que ocurre es que Júpiter en Cáncer reactiva temas de apoyo, estabilidad diaria y las redes que mantienen unida tu vida: familia, vecinos, hermanos, amigos cercanos y las rutinas que te mantienen con los pies en la tierra.

Este es un buen momento.

Lo que ocurre es que Júpiter podrá darte un relajamiento del crecimiento estancado en torno a la seguridad y los cimientos, que es tu lenguaje del amor en el sentido más literal.

Escorpio: Las puertas se vuelven a abrir cuando vuelves a confiar en el panorama general

Por último, tenemos a Escorpio que sentirá que tiene un gran futuro. Los meses retrógrados te empujaron a replantearte lo que crees, lo que estás construyendo y qué tipo de seguridad emocional necesitas realmente para crecer.

Vas a comenzar a sentir una renovada fuerza emocional y a una sensación más constante de seguridad. Es exactamente el combustible que necesitas para asumir un riesgo que vale la pena.

