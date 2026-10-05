Venus retrógrado: horóscopo para cada signo del zodiaco del 5 de octubre al 13 de noviembre

Venus retrógrado se activó el pasado 3 de octubre y finalizará el próximo 13 de noviembre. Su tránsito comenzó en el grado 8 de Escorpio y terminará en el grado 22 de Libra.

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Según la astrología, este periodo se relaciona con una revisión profunda de los vínculos, los deseos, los valores personales y la manera en que cada signo se relaciona con el amor y los recursos. La retrogradación de Venus no se interpreta necesariamente como una etapa negativa, sino como un momento para detenerse y revisar aquello que necesita mayor claridad.

Al comenzar en Escorpio y regresar hacia Libra, el tránsito puede llevar primero a cuestionar la profundidad y autenticidad de los vínculos para después revisar acuerdos, equilibrio y reciprocidad. Estas son las predicciones para cada signo.

¿Cómo afectará Venus retrógrado 2026 a cada signo del zodiaco?

Aries: la retrogradación puede llevarte a revisar relaciones y acuerdos. Será importante observar si existe reciprocidad antes de tomar decisiones definitivas.

la retrogradación puede llevarte a revisar relaciones y acuerdos. Será importante observar si existe reciprocidad antes de tomar decisiones definitivas. Tauro: Venus, tu regente, puede impulsar una revisión de hábitos, rutinas y prioridades. También será un periodo para preguntarte qué necesitas realmente para sentir bienestar.

Venus, tu regente, puede impulsar una revisión de hábitos, rutinas y prioridades. También será un periodo para preguntarte qué necesitas realmente para sentir bienestar. Géminis: antiguos vínculos o asuntos afectivos podrían volver a tu mente. La retrogradación invita a distinguir entre nostalgia y un deseo genuino de recuperar algo.

antiguos vínculos o asuntos afectivos podrían volver a tu mente. La retrogradación invita a distinguir entre nostalgia y un deseo genuino de recuperar algo. Cáncer: Venus retrógrado puede movilizar cuestiones familiares y emocionales. Revisar viejas dinámicas permitirá establecer límites más saludables.

Venus retrógrado puede movilizar cuestiones familiares y emocionales. Revisar viejas dinámicas permitirá establecer límites más saludables. Leo: este tránsito puede llevarte a cuestionar amistades, proyectos compartidos y expectativas. Algunas conexiones podrían demostrar que necesitan una nueva forma de relacionarse.

este tránsito puede llevarte a cuestionar amistades, proyectos compartidos y expectativas. Algunas conexiones podrían demostrar que necesitan una nueva forma de relacionarse. Virgo: Venus retrógrado puede poner bajo revisión asuntos económicos y profesionales. Evita tomar decisiones importantes por impulso y analiza con cuidado acuerdos y gastos.

Venus retrógrado puede poner bajo revisión asuntos económicos y profesionales. Evita tomar decisiones importantes por impulso y analiza con cuidado acuerdos y gastos. Libra: Venus, tu regente, retrograda hacia tu signo y puede marcar una etapa de profunda revisión personal. Podrías redefinir lo que buscas en una relación y qué estás dispuesto a aceptar.

Venus, tu regente, retrograda hacia tu signo y puede marcar una etapa de profunda revisión personal. Podrías redefinir lo que buscas en una relación y qué estás dispuesto a aceptar. Escorpio: el tránsito comienza en tu signo y puede intensificar la introspección. Será un periodo para revisar deseos, vínculos y la manera en que manejas el apego y la confianza.

el tránsito comienza en tu signo y puede intensificar la introspección. Será un periodo para revisar deseos, vínculos y la manera en que manejas el apego y la confianza. Sagitario: Venus retrógrado puede activar asuntos que prefieres procesar en privado. La reflexión ayudará a identificar patrones emocionales que necesitan ser transformados.

Venus retrógrado puede activar asuntos que prefieres procesar en privado. La reflexión ayudará a identificar patrones emocionales que necesitan ser transformados. Capricornio: tus amistades y proyectos colectivos pueden atravesar una etapa de revisión. Algunas relaciones podrían fortalecerse mientras otras muestran que ya no comparten los mismos objetivos.

tus amistades y proyectos colectivos pueden atravesar una etapa de revisión. Algunas relaciones podrían fortalecerse mientras otras muestran que ya no comparten los mismos objetivos. Acuario: Venus retrógrado puede llevarte a replantear objetivos profesionales y la imagen que quieres proyectar. Evita apresurarte en decisiones laborales hasta tener mayor claridad.

Venus retrógrado puede llevarte a replantear objetivos profesionales y la imagen que quieres proyectar. Evita apresurarte en decisiones laborales hasta tener mayor claridad. Piscis: el tránsito invita a revisar creencias, proyectos de expansión y experiencias compartidas. Una perspectiva del pasado puede ayudarte a modificar la manera en que entiendes una relación o deseo personal.

¿Cuál es la energía disponible de Venus retrógrado 2026 según la astrología?

Revisión afectiva: invita a observar qué funciona y qué necesita cambiar en los vínculos.

invita a observar qué funciona y qué necesita cambiar en los vínculos. Reciprocidad: el tránsito puede poner en primer plano el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe.

el tránsito puede poner en primer plano el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Pasado: pueden reaparecer recuerdos, personas o situaciones pendientes que necesitan ser comprendidos desde otra perspectiva.

pueden reaparecer recuerdos, personas o situaciones pendientes que necesitan ser comprendidos desde otra perspectiva. Deseos: la retrogradación favorece cuestionar qué se quiere realmente, más allá de expectativas externas.

la retrogradación favorece cuestionar qué se quiere realmente, más allá de expectativas externas. Valores personales: representa aquello que cada persona considera importante, por lo que el periodo puede modificar prioridades.

representa aquello que cada persona considera importante, por lo que el periodo puede modificar prioridades. Recursos: la astrología recomienda revisar gastos, acuerdos económicos y decisiones materiales antes de comprometerse.

la astrología recomienda revisar gastos, acuerdos económicos y decisiones materiales antes de comprometerse. Escorpio: el inicio desde el grado 8 de Escorpio profundiza simbólicamente temas de confianza, intimidad, poder emocional y transformación.

el inicio desde el grado 8 de Escorpio profundiza simbólicamente temas de confianza, intimidad, poder emocional y transformación. Libra: el regreso hasta el grado 22 de Libra lleva el proceso hacia asuntos relacionados con equilibrio, acuerdos, pareja y reciprocidad.

el regreso hasta el grado 22 de Libra lleva el proceso hacia asuntos relacionados con equilibrio, acuerdos, pareja y reciprocidad. Reevaluación: el periodo culmina el 13 de noviembre, cuando Venus retoma su movimiento directo, permitiendo avanzar con una perspectiva más clara sobre aquello que fue revisado.

Desde la astrología, Venus retrógrado representa una pausa para mirar con mayor honestidad los vínculos, los deseos y las prioridades. Su recorrido desde Escorpio hacia Libra puede funcionar como un proceso de transformación emocional seguido de una búsqueda de mayor equilibrio y claridad.