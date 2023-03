Así reaccionó Humberto Zurita a la muerte de Rebecca Jones.

La muerte de Rebecca Jones fue un duro golpe para el medio del espectáculo en México, por lo que todos se mostraron consternados y tristes por la partida de la querida actriz.

Humberto Zurita nos visitó para platicar detalles de ‘Papito Querido’.

Prueba de ello fue la reacción que tuvo Humberto Zurita al enterarse de la noticia, ya que se encontraba en una entrevista en un programa de radio. Al ser cuestionado sobre el fallecimiento de su expareja, el histrión no dudó en dedicarle unas sentidas palabras.

Además, le envió el pésame a su familia, entre ellos a su hijo, quien hasta el momento no se ha manifestado; incluso, privatizó su cuenta de redes sociales.

Te puede interesar: Ari Telch se despidió de Rebecca Jones con polémica FOTO.

¿Cuál fue el mensaje de Humberto Zurita sobre la muerte de Rebecca Jones?

“No me digas eso, ay no, lo siento muchísimo… Lo último que supe es que estaba muy enferma, que había recaído… Me da muchísima pena; fue una gran mujer, una gran madre, la ex esposa de un gran amigo mío. Lo siento muchísimo, le mando un abrazo muy fuerte a su hijo Alejandro, a toda su familia… Trabajamos juntos mucho tiempo, fuimos pareja, la voy a recordar con mucho cariño, como una mujer muy intensa y apasionada en todo lo que hacía. Con mucho respeto para Alejandro, para su hijo, me duele mucho su partida, pues vino luchando como una guerrera contra esa enfermedad”, externó.