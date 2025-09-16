Imelda Tuñón da FUERTES DECLARACIONES sobre Maribel Guardia y la relación que lleva con su nieto tras perder la custodia

Esta tarde, Imelda Tuñón realizó algunas declaraciones para varios medios donde habló sobre su ex suegra Maribel Guardia y abuela de su hijo José Julián Figueroa Tuñón, con quien ha tenido ciertos momentos tensos respecto a la custodia y cuidado del menor tras el fallecimiento de Julián Figueroa.

La relación entre Imelda y Maribel ha experimentado tensiones significativas desde la muerte de Julián Figueroa en 2023, donde de la unión pasaron a conflictos legales y personales que cada vez se hicieron más públicos.

¿De qué acusa Tuñón a Maribel Guardia?

“Cuando yo no lo tuve 38 días, yo todos los días le estaba preguntando por él (su hijo) y que si lo podía ver y ella ni un solo día, ni una sola vez me ha preguntado ni cómo está o si lo puede ver. Entonces digo, yo creo que si estás interesado en ver a alguien, preguntas por esa persona”, asegurando que no ha preguntado una sola vez por su nieto.

Ante tales declaraciones, se le cuestionó a Imelda si Maribel solamente quería tratar el tema de manera legal directa con las autoridades correspondientes, a lo que su ex nuera no respondió.

Posterior a esto, se le recordó que Maribel Guardia ha declarado que no quisiera ver a su nieto en un cubículo frente a los jueces, recordando que lo único que ha hecho la actriz de 66 años es pelear la custodia, dejando en claro que por parte de ella no ha habido un acercamiento.

¿El nieto de Maribel Guardia tiene una mala imagen de ella?

Cuando se le preguntó a Imelda sobre la relación entre su hijo y Maribel Guardia, esta aseguró que han pasado cosas muy difíciles para él, pero considera que en el futuro, cuando tenga más edad, podrá entender mejor la situación pues por ahora solo tiene 8 años.

Tuñón dejó en claro que su hijo, José Julián Figueroa Tuñón no tiene malos recuerdos de su abuela más que la vez del incidente afuera de su escuela cuando una patrulla se los llevó para hacerles una prueba donde fueron separados.