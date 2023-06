Imelda Tuñón vuelve al trabajo tras perder a su esposo Julián Figueroa.

A casi dos meses de la lamentable muerte de Julián Figueroa, su viuda Imelda Tuñón ha comenzado a retomar sus actividades. La encontramos a las afueras de una televisora donde compartió con los medios, entre ellos Ventaneando, el esfuerzo que ha representado para ella mantenerse fuerte a pesar de la pérdida de su esposo con tal de sacar adelante a su pequeño hijo Julián.

¿Qué dijo Imelda Tuñón? La joven detalló que ella “ha llorado bastante también a solas, pero frente a José Julián trato de que no sea así. Él no me puede ver descompuesta porque si me ve descompuesta, si me ve triste, él se va a poner triste y pues es un niño, tiene seis años”.

“(José Julián) No me puede ver mal ahorita. Mi tía hace también lo posible porque no la vea mal, todos estamos tratando de que él tenga una vida de lo más normal que se pueda. Sí, él es consciente de que su papi ya no está, pero sabe que está en el cielo y que también su corazón está con toda la familia”, agregó Imelda Tuñón.

¿Cómo se encuentra su hijo?

La viuda de Julián Figueroa declaró que su hijo tiene mucha mamá y mucha abuela, además de “muchos familiares que lo quieren mucho”. Así mismo, declaró que le dio mucha “cosa” que hace poco su pequeño le dijo “mami, tienes que cuidarte mucho”.

¿Volverá a Monterrey?

La joven refrendó su decisión de no regresar a Monterrey con su familia y quedarse en México al lado de su suegra Maribel Guardia: “Yo voy a seguir aquí trabajando y pues aquí está mi hijo en la escuela, no le voy a cambiar la vida por esto que pasó”.

¿Ella y su suegra acudieron al tanatólogo?

Imelda Tuñón también contó que a pesar de que ella y su suegra Maribel Guardia habían recurrido a un tanatólogo, finalmente tomaron una sola sesión debido a la apretada agenda de la actriz. “Fue solamente una sesión, no le dimos seguimiento”, recalcó y agregó que fue porque los restos de Julián están en su casa.

¿Qué pasará con el disco que Diego Verdaguer preparó con Julián Figueroa?

Por cierto, Imelda adelantó que el disco que Diego Verdaguer preparó al lado de Julián Figueroa podría ver la luz muy pronto gracias a Amanda Miguel y Ana Victoria. “Yo creo que ese disco sí va a salir, yo creo que sí, pues es un material muy bonito que no se puede desperdiciar”.

¿Cómo celebrarán el Día del Padre?

Al hablar sobre el próximo Día del Padre, Imelda Tuñón se conmovió: “El Día del Padre, pues no sé la verdad cómo lo vamos a manejar. Yo creo que vamos a festejar mucho a Marco porque sí se la ha rifado bastante”.

¿Qué dijo sobre el testamento de Joan Sebastian?

Para rematar, dijo no estar enterada de cómo afectó la muerte de su esposo la sucesión testamentaria de Joan Sebastian: “La verdad es que todavía no estoy enterada de ese tema, yo espero que no hayan tenido problemas con lo que pasó”.