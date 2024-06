IMSS Bienestar: ¿Cómo obtener la credencial en CDMX?

La seguridad social es un derecho al que todas las personas deberían acceder; pero no es así, ya que actualmente las empresas ya no ofrecen ningún tipo de prestación. Por eso muchos deben recurrir a opciones como el IMSS Bienestar , el cual se creó para todas aquellas personas que no son derechohabientes y por ende no pueden acceder a atención médica.

Hace dos semanas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la distribución de tarjetas para beneficiarios del IMSS Bienestar en la Ciudad de México. Hasta ahora se han registrado 76 mil 647 mexicanas y mexicanos.

¿Para qué sirve la credencial del IMSS Bienestar?

Como mencionamos anteriormente, la credencial es para las personas que no están afiliadas a ningún servicio de salud como pueden ser IMSS o ISSSTE. No obstante, el coordinador federal del IMSS Bienestar en la Ciudad de México, José Alejandro Ávalos, aseguró que el no tenerla no es una condicionante para que la gente reciba o no atención médica.

En ese tenor, a quienes sí cuenten con este documento se les abrirá un expediente clínico, el cual podrá ser consultado por el médico que los atienda. “El IMSS Bienestar opera bajo la política de cero rechazos, por lo que la atención médica se le brinda. A todas las personas que lo requieran de forma gratuita”.

¿Cómo obtener la credencial IMSS Bienestar?

El registro para obtener la credencial del IMSS Bienestar en la CDMX será permanente y los capitalinos podrán hacerlo en el siguiente enlace https://registro.imssbienestar.gob.mx , donde se le solicitará el código postal del lugar donde viven, CURP, correo electrónico, nombre de la localidad y una fotografía digital reciente.

Las y los interesados también podrán realizar el trámite de forma presencial en alguno de los módulos que se ubican en las 16 alcaldías de la capital. Los requisitos son CURP vigente, identificación oficia vigente, fotografía digital y correo electrónico.

¿Dónde recoger la credencial del IMSS Bienestar? Los módulos del IMSS Bienestar se encuentran en:





Álvaro Obregón : Centro de Salud T-III Manuel Escontria.

: Centro de Salud T-III Manuel Escontria. Azcapotzalco : Centro de Salud T-III Dr. Galo Soberón y Parra.

: Centro de Salud T-III Dr. Galo Soberón y Parra. Benito Juárez : Hospital General Xoco.

: Hospital General Xoco. Coyoacán : Centro de Salud T-III Dra. Margarita Chorné y Salazar.

: Centro de Salud T-III Dra. Margarita Chorné y Salazar. Cuajimalpa : Hospital General Cuajimalpa.

: Hospital General Cuajimalpa. Cuauhtémoc : Hospital General Dr- Gregorio Salas Flores.

: Hospital General Dr- Gregorio Salas Flores. Gustavo A. Madero : Hospital General La Villa.

: Hospital General La Villa. Iztacalco : Centro de Salud T-III Dr. José Zozaya.

: Centro de Salud T-III Dr. José Zozaya. Iztapalapa : Hospital General Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”.

: Hospital General Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”. Magdalena Contreras : Centro de Salud T-III Oasis.

: Centro de Salud T-III Oasis. Miguel Hidalgo : Hospital General Dr. Rubén Leñero.

: Hospital General Dr. Rubén Leñero. Milpa Alta : Centro de Salud T-III Villa Milpa Alta.

: Centro de Salud T-III Villa Milpa Alta. Tláhuac : Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo.

: Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo. Tlalpan : Hospital General Ajusco Medio “Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez”.

: Hospital General Ajusco Medio “Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez”. Venustiano Carranza : Hospital General Balbuena.

: Hospital General Balbuena. Xochimilco: Centro de Salud T-III Xochimilco