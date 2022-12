Infidelidad y excesos: 5 escándalos que marcaron a Eduin Caz.

El 2022 ha sido un año bastante bueno para Grupo Firme, agrupación de regional mexicano que la rompió en todos los aspectos pues abarrotó el Foro Sol y el Zócalo de la CDMX, develó su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas y de paso se presentó en el Monday Night Football de la NFL; sin embargo, Eduin Caz, su vocalista se ha visto inmiscuido en diversos escándalos a lo largo del año.

El 2022 ha sido bastante extraño para el intérprete de “En tu perra vida”, “El tóxico” y “Ya supérame”, entre otras, pues no solo ha probado las mieles del éxito, sino también ha protagonizados innumerables escándalos que lo ha posicionado en el ojo del huracán. Aquí un pequeño recuento de las más sonadas.

¿Eduin Caz le fue infiel a su mujer?

El cantante estuvo envuelto en polémica desde principios de año cuando Stephanie Hernández destapó aparentes pruebas de la infidelidad del cantante a su esposa, incluso reveló que Jhonny Caz y demás integrantes de Grupo Firme sabían todo.

“Todos supieron que yo había estado con él. El hermano nos llevó de cenar a la habitación... Creo que es su hermano, no lo echaría de cabeza”, dijo en aquel entonces Hernández, quien dijo no sentir culpa ni remordimiento alguno luego de publicar una imagen del cantante sin camisa y hacer tan reveladora confesión.

¿Drogas y alcohol llevaron a Eduin Caz al hospital?

En mayo pasado, el líder y vocalista de Grupo Firme fue ingresado de emergencia a un hospital tras uno de sus conciertos en el Foro Sol. En aquella ocasión se especuló que había sido por un consumo de drogas y alcohol, pero esta versión fue desmentida por el propio cantante en sus redes sociales.

“Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí y cuando pasó eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia”, reveló y el problema se lo adjudicó a una hernia hiatal que empeoró luego de tomar mucho alcohol y alimentos irritantes.

¿Eduin Caz y su esposa al borde de la separación? En junio pasado se corrió el rumor de que el vocalista de Grupo Firme se había separado de su esposa Daisy Anahy, la noticia fue dada a conocer por un amigo cercano a la madre de Caz, incluso, algunos fans revelaron que el cantante y su esposa ya no se seguían en redes sociales.

Por su parte, el influencer Holy MilkHouse compartió en sus redes que Eduin y su esposa se estaban separando a causa de una nueva infidelidad del líder de la agrupación de regional mexicano.

Posteriormente, Caz informó en su cuenta de Instagram, que las noticias sobre su separación eran mentira y que su matrimonio continuaba. Además, recalcó que no hubo ningún amorío que interfiriera con su relación. “Creo que antes de inventar pen... debería investigar bien las cosas. No me dejaron, ni la dejé, y tampoco tengo una amante”, puntualizó.

La fiesta le ganó a Eduin en Las Vegas

En octubre las cámaras se volvieron a postrar sobre el cantante luego de que quisiera seguir la fiesta en “La ciudad que nunca duerme”; sin embargo, en aquella ocasión no lo dejaron, por ello, armó tremendo berrinche.

En una entrevista el cantante detalló que mientras ofrecía un concierto en Las Vegas, tuvo que bajarse del escenario antes de tiempo, aunque ya había vencido el tiempo que la agrupación tenía para su show, por lo que fue multado con 5 millones de pesos. “No pensé que se fueran a poner así... me siento enojado”, dijo Caz luego de asegurar que le arruinaron la noche.

¿El Canelo corrió a Eduin Caz de los XV años de su hija?

Mucho se rumoró sobre que el pugilista había corrido al cantante de la fiesta de XV Años de su hija; sin embargo, esto fue falso pues ambos tienen una gran amistad, incluso el campeón mexicano aclaró lo sucedido.

“Acabo de hablar con él (Eduin Caz). Tenemos una bonita relación, cuando salieron los videos virales hablamos y nos reímos y la verdad que mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería hacer algo y la verdad es que no tengo que decir nada”.

Los excesos y desfiguros en el escenario

Eduin Caz ha sido duramente criticado por diversos cantantes y agrupaciones de regional mexicano debido a su manera de beber y comportarse arriba del escenario, pues han sido reiteradas las ocasiones en las que al intérprete se le han pasado las cucharadas. Algunos de sus colegas han asegurado que estos actos son una falta de respeto para el público que paga un boleto por ver a su artista preferido.

Un día antes de su presentación en el Zócalo, Grupo Firme se presentó en Guadalajara donde a los hermanos Caz se les pasó la mano con la bebida y tuvieron que ser atendidos por los cuerpos de emergencia. Jhonny resbaló tras bambalinas y se abrió la barbilla, mientras que Eduin se estrelló contra el suelo luego de no medir bien la distancia al sentarse en una aparente montura de caballo que era parte de la escenografía.