Influencer es criticada por ir al gimnasio estando embarazada y así respondió

Es muy normal que las personas gusten de hacer ejercicio para verse bien y mantenerse en forma; sin embargo, hay quienes llevan su gusto por el deporte al extremo. En esta ocasión hablaremos de una famosa influencer que fue duramente criticada por ir al gimnasio estando embarazada.

La influencer Sol Pérez se volvió blanco de críticas por hacer ejercicio estando embarazada, pues algunos internautas aseguraron que podría dañar o poner en peligro la vida de su bebé.

¿Quién es Sol Pérez?

Sol Pérez es una famosa influencer que ganó fama en Instagram por compartir rutinas y detalles de su vida fitness. Actualmente cuenta con más de 6.6 millones de seguidores en dicha red social.

La joven creadora de contenido contrajo matrimonio el pasado 15 de noviembre de 2023 y en octubre de 2024 sorprendió a todos sus fans al revelar que estaba embarazada. Sol Pérez espera a su primer hijo, fruto de su relación con Guido Mazzoni y se espera que nazca el próximo 12 de abril.

¿Qué dijo la influencer sobre las críticas que ha recibido?

En charla con el programa ‘Puro Show’, Sol Pérez se pronunció sobre las críticas que ha recibido en redes, donde no han dejado de atacarla por no dejar de hacer ejercicio durante su embarazo.

“Yo creo que cada uno vive su embarazo como quiere, como puede, y me parece que también tiene que ver con la rutina que uno tiene de vida antes del embarazo”, señaló creadora de contenido.

¿Sus rutinas son supervisadas? De igual forma, la creadora de contenido aseveró que todas sus rutinas están adaptadas y son supervisadas por su entrenador para no poner en riesgo a su bebé.

“Yo toda mi vida entrené, para mí el deporte es parte de mi vida, o sea, no me imagino mi vida sin deporte. Y todo lo que hago, lo checo con el obstetra (...) Tengo rutinas que están adaptadas y hechas para cada etapa del embarazo. No hago lo mismo de siempre, la adapté”.

“Me parece que un embarazo saludable es eso: hacer ejercicio y no que un cuerpo, como el mío, que está acostumbrado al deporte, esté tirado en la cama. Lo mismo con mi trabajo, yo sigo haciendo mi trabajo como siempre”, recalcó la influencer.