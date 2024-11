Irina Baeva desestima las versiones de romance con Giovanni Medina

Irina Baeva aclaró los rumores que la vinculan sentimentalmente con Giovanni Medina. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Los Ángeles, la actriz negó cualquier relación amorosa con Medina, a pesar de las imágenes que circulan de ambos en Las Vegas: “Estoy soltera y enfocada en mi trabajo, en mis proyectos profesionales. Este año se ha hablado mucho de mi vida personal, pero ahora estoy buscando paz y tranquilidad”, afirmó.

De igual modo, Baeva también reflexionó sobre el constante escrutinio público, señalando que, aunque comprende que es parte de ser figura pública, la exposición puede poner en riesgo su privacidad.

Yo no sé qué es lo que están buscando, yo no sé qué están tratando de encontrar. Llevo muchos años peleándome con esto. Creo que a lo mejor... reflexionando un poco, pues es momento de aceptar que ni modo es así, es parte de nuestro trabajo como figuras públicas. Ojo, no quiere decir que eso esté bien, porque en muchas ocasiones ponen en riesgo nuestra privacidad también.

¿A Irina Baeva le gustaría ser cantante?

Además de desmentir el supuesto romance, Irina compartió su entusiasmo por nuevos proyectos en su carrera, especialmente en el ámbito musical. Recientemente participó en el videoclip de un cantante mexicano, quien escribió una canción especialmente para ella. Esto despertó en la actriz el interés por explorar nuevas facetas artísticas.

“Me gustaría trabajar en esa canción. He estado tomando clases de canto y me encanta, es una experiencia que me permite desconectarme del mundo. Tal vez grabe una canción, pero no creo que llegue a ser cantante profesional, eso requiere un don especial”, comentó.

Proyectos en puerta

Finalmente, la actriz dejó claro que su prioridad es el crecimiento personal y profesional, y adelantó que se vienen nuevos proyectos que le entusiasman. Sin embargo, se mantiene cautelosa respecto a sus aspiraciones en la música, resaltando que lo hace más como una experiencia enriquecedora que como una carrera.

