Irina Baeva revela que nunca pensó en renunciar a “Aventurera”

Con el respaldo del productor Juan Osorio y de todos sus compañeros de “ Aventurera ”, fue como Irina Baeva se afianzó nuevamente como protagonista del musical al que con todo y haber sido criticada, asegura que nunca pensó en rendirse.

¿Qué dijo Irina Baeva sobre su ratificación en “Aventurera”?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Irina Baeva señaló que “no se puede vencer a alguien que nunca se rinde. Yo no me rindo, yo voy siempre a dar lo mejor de mí. Este barco es de nosotros y nosotros vamos a sacarlos a flote”.

¿Qué opina sobre las críticas que ha recibido? Como es bien sabido, Irina Baeva ha recibido todo tipo de críticas en redes sociales por su interpretación de ‘Elena Tejero’ en “Aventurera”, entre ellas Niurka Marcos.





“Hubo comentarios quizás constructivos, también hubo muchos que fueron con mala fe. Si no tienes nada bueno que decir, pues mejor callarse”, agregó.

“Nada es monedita de oro en este mundo y no le puede gustar todo absolutamente a todo el mundo. Siempre y cuando la crítica es constructiva es bienvenida, en el momento en que ya se convierte en opinar sin ninguna base, ofendiendo, humillando, insultando y sin ningún fundamento, ahora sí que esos comentarios se van a otro lado y nosotros nos enfocamos en todo esto”, recalcó Irina Baeva.

¿Cómo se siente Irina Baeva de haber sido ratificada como ‘Elena Tejero’ en Aventurera?

Al preguntarle sobre cómo se sentía de quedarse en “Aventurera”, Irina Baeva dijo que “yo no puedo sentirme más feliz, más agradecida y gracias Juan por la confianza y de todo el elenco, la verdad es que no me puedo sentir más bendecida con sus palabras, con su apoyo y han estado aquí desde el día uno”.

“Estamos preparándonos, estamos tomando las opiniones también de gente con mucha humildad y con mucho respeto, viendo que todo eso nos está sirviendo para que nosotros mejoremos y de verdad, no saben la respuesta tan bonita que hemos tenido del público la semana pasada, en las funciones y qué bonito escuchar cuando la gente dice ‘wow’, no es nada de lo que se dice afuera”.

“Vengan a disfrutarla, para mí el rival más grande y más allá de todas las críticas y de toda la gente que pueda salir a opinar, soy yo misma en el espejo, y todos los días trato de hacer algo y mejorar. Yo como buena rusa-mexicana no me rajo”, acotó.

¿Cómo se encuentra de salud Gabriel Soto?

Aunque escueta, esto fue lo que dijo Irina Baeva sobre el estado de salud de su pareja Gabriel Soto, quien hasta ahora no ha acudido a ver a la obra. “Está muy bien, gracias”.