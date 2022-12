Ivonne Montero revela que su hija necesita una cirugía a corazón abierto.

Ivonne Montero reveló que su hija necesita cirugía a corazón abierto.

Ivonne Montero compartió en exclusiva para Ventaneando que su hija Antonella podría entrar en breve al quirófano pues hace un par de meses la encontraron un soplo en el corazón, por lo que tienen que colocarle una válvula que le permita tener una vida normal.

¿Qué dijo Ivonne Montero?

La actriz reveló que “le detectaron ciertas cositas, detalles que pueden ser indicios de que ya necesite la cirugía de corazón abierto. Es ponerle una prótesis, una válvula para poder cerrar esas valvulitas que quedaron abiertas porque ampliaron una arteria, entonces no cierra”.

“Tiene un soplo un poco fuertecito y me la mandaron llamar cuatro meses después. Tiene tres fechas de estudios y dependiendo de esos resultados es que nos dejarán saber si ya es candidata para entrar a cirugía.

Esperemos que no, Antonella la verdad es que es muy enérgica, es muy activa, hiperactiva, sus clases de karate las aguanta perfecto, creo que cansa a todo el mundo antes de que se canse ella y ya veremos”, añadió.

¿Tiene algún otro problema la pequeña Antonella? Será a finales de este mismo año cuando la pequeña de nueve años por fin podrá corregir la imperfección que tiene en la nariz, así lo reveló la también cantante Ivonne Montero.

“Ella no ha querido, ella no ha querido y está muy tranquila con este tema, está muy segura de sí y no le molesta en lo absoluto, pero pues también yo creo que ya es necesario. El cirujano plástico nos recomendó que después de los 7-8 años, cuando ya la fisonomía no va a cambiar tanto”, sentenció.

Por último, dijo que el otorrinolaringólogo les había comentado que desde los 2 años ya podían hacerlo, no obstante, están esperando a que sea el momento indicado para hacerlo.