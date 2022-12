Ivonne Montero luce irreconocible tras quemarse las córneas.

La guapa actriz Ivonne Montero encendió las alarmas hace unos días tras publicar una serie de fotografías desde el hospital en las que se le veía llevar un parche quirúrgico en el ojo izquierdo, algo que sin duda preocupó a sus fans.

De acuerdo con la propia actriz, todo se debió a un descuido ocasionado por el mal uso del líquido que se utiliza para los lentes de contacto, pues a falta de solución salina, la actriz decidió usar gotas para los ojos, algo que le trajo serias consecuencias.

“Me quito los pupilentes, que normalmente me pongo cuando hago un show, pues me percato que no traigo solución salina en la que se limpian y se dejan en su estuche. Se me hizo muy fácil dejarles unas gotas para los ojos, que pueden ser gotas para aclarar, gotas para infección, gotas para lo que sean (…) las dejé ahí, se me impregnaron de esta fórmula y cuando vengo y me los vuelvo a poner, fue muy abrasivo para mis córneas. Me quemaron completamente”, declaró.

“Me olvidé de que los había dejado en gotas, entonces me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora y cacho con ellos en los ojos, pero entonces me venía un ardor muy fuerte con ellos en los ojos, me estuvieron llorando, pero nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis córneas, me quemé ambas córneas, yo veía ya borroso, al final no aguantaba, me los quité y cuál es la sorpresa que yo ya no tenía visión”, añadió Ivonne Montero.

¿Cómo se encuentra Ivonne Montero? Para fortuna de la actriz, el daño pudo ser reversible gracias a que acudió a tiempo al hospital, donde le hicieron un profundo e intensivo lavado de ojos, además le explicaron que se le habían quemado las córneas con el líquido, por ello, tuvieron que colocarle un parche quirúrgico en uno de los ojos.

A pesar de que se le quemaron las córneas, la recuperación de Ivonne Montero marcha viento en popa, así lo presumió en sus redes sociales donde luce su rostro ya sin el parche que cubría su ojo izquierdo, el cual resultó más afectado.

En la imagen se alcanza a apreciar que sus ojos ya no están irritados y todo parece indicar que Montero ya fue dada de alta pues ya no se le ve usando los lentes con los que la habíamos visto en días pasados, los cuales la protegían del polvo y la luz.