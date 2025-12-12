¿Habrá reconciliación? La inesperada pista que J Balvin que da esperanza de un dueto en el concierto de Bad Bunny

Bad Bunny y J Balvin fueron una de las duplas más exitosas en la industria musical en los últimos años. Tuvieron múltiples colaboraciones que se apoderaron de las listas de popularidad y reafirmaron el porqué de su influencia en el género urbano , además de que solía unirlos una amistad entrañable que fascinaba a todos sus fanáticos.

Sin embargo, las cosas entre ellos cambiaron de un momento a otro y se distanciaron por completo. Esto significó que dejaron de lanzar canciones en conjunto, no volvieron a verse en público ni a acompañarse durante sus shows como solían hacer. Y aunque una reconciliación parecía imposible, hay una pequeña esperanza de que esto pase y México podría ser el lugar de su tan esperada reunión.

J Balvin y Bad Bunny se distanciaron poco después de estrenar el álbum “Oasis”|Instagram. @badbunnypr, @jbalvin

Todas estas teorías comenzaron con la llegada de Bad Bunny para sus conciertos en el Foro GNP, pues los fans se dieron cuenta de que J Balvin también está en la CDMX. Dicha visita sorpresa quedó al descubierto cuando el intérprete de "Mi Gente" subió una foto mostrando su devoción por la Virgen de Guadalupe y resaltando lo mucho que le gustaba el país.

J Balvin emocionó a sus fans tras confirmar que está en México|X. @JBALVIN

¿Por qué se pelearon J Balvin y Bad Bunny?

Aunque llevaban ya un par de años en la cima de la fama y ya habían conquistado a su audiencia con "Si tu novio te deja sola", fue hasta 2019 que demostraron el poder de unir sus talentos con "Oasis", un disco que dejó temas como "La canción". Tristemente, poco después de esta colaboración, empezaron a alejarse, hasta que fue evidente que ya no eran amigos.

Sobre las razones de este distanciamiento, han salido a la luz varias teorías de la pelea de Bad Bunny y J Balvin, pero ellos nunca las confirmaron. Algunas de las más mencionadas, están desacuerdos en torno a sus respectivas visiones artísticas. El colombiano llamó a boicot a los Grammy, pero no tuvo el respaldo esperado de su colega y ahí se habría dado el quiebre definitivo.

Luego se dio la guerra de indirectas entre J Balvin y Residente, de quien Bad Bunny se hizo más cercano. Y por si fuera poco, Benito Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño , lanzó "Thunder y lighting", donde incluyó una cruda línea que confirmó la mala relación que ahora llevaba con su antiguo socio de la música.

"Mientras ustedes son amigos de to' el mundo, como Balvin", dice esta estrofa.

Bad Bunny y J Balvin eran muy buenos amigos y tuvieron colaboraciones exitosas|Instagram. @badbunnypr, @jbalvin

Así que después de años alejados, cada vez son más fuertes las apuestas respecto a un reencuentro en Bad Bunny y J Balvin, lo que explicaría que ambos estén en México al mismo tiempo. Y si bien esto podría ser solo una coincidencia, hay quienes creen que es una señal de que sus caminos siguen encontrándose a pesar de los problemas, por lo que no parece imposible que quieran limar asperezas.