Jalisco líder nacional en generación de empleo.

Jalisco aportó el 11% de los empleos que se crearon en todo México durante el año pasado

Los 82,963 empleos de 2022 superan la cifra de 2021, cuando se crearon 69,632 trabajos formales en la entidad

Las plazas laborales creadas en 2022 superan los empleos generados antes de la pandemia

El trabajo realizado por el Gobierno de Jalisco para incentivar la economía, permitió que en 2022 la entidad se colocara en el primer lugar a nivel nacional por creación de más oportunidades laborales, al sumar 82,963 nuevos puestos de trabajo formal durante todo el año pasado.

Las 82, 963 fuentes de empleo creadas durante el 2022 en Jalisco superan la generación del 20221 cuando se crearon 69,632, lo que representa una variación anual positiva del 4.48%.

A nivel nacional se generaron 752,748 empleos formales, de los cuales Jalisco aporta el 11%, es decir, 11 de cada 100 empleos del país fueron creados por las empresas de la entidad.

“Jalisco ocupa el primer lugar nacional en generación de empleo durante el 2022, generando 82,963 puestos de trabajo, por arriba de la Ciudad de México, del Estado de México y de Nuevo León. Esto habla de la dinámica tan importante que tiene en la generación de empleo y la confianza de los empresarios para apostar hacía nuevas plazas laborales, seguir invirtiendo y sobre todo, apostar al desarrollo económico de nuestra entidad”, señaló Roberto Arechederra Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico.

Además destacó que, desde la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico, se continuará con el compromiso para que durante el 2023 se sigan generando fuentes de empleo para todas y todos los jaliscienses, también se reforzará el acompañamiento a las empresas que requieran apoyo y se facilitará su operación a través de la implementación de mecanismos de mejora regulatoria.

En 2022, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por debajo de Jalisco se posicionan en segundo lugar la Ciudad de México con 82,390 empleos; en tercer lugar, Estado de México con 82,319 nuevas plazas laborales y en cuarto lugar, Nuevo León con 76,407 trabajos formales.

La generación de empleo en Jalisco durante el 2022 resulta incluso aún mayor a la generación de empleo de todo el 2019, año previo a la pandemia de COVID-19 y es muestra de la recuperación económica de la entidad y la sinergia que se ha generado entre el sector empresarial y el gobierno para que las y los jaliscienses tengan mejores oportunidades económicas y de desarrollo.

