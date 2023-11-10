Jalisco es el Estado con el mejor sistema de salud de todo México porque no se entregó al INSABI y porque se tomaron decisiones oportunas para enfrentar la pandemia de COVID-19, siendo el mejor gobierno en atender la emergencia sanitaria. Además, se fortaleció la infraestructura hospitalaria con la renovación y construcción de centros de salud, hospitales regiones y metropolitanos como el Hospital Civil de Oriente, obras en los hospitales civiles, y la atención universal gratuita del cáncer y diabetes infantil, dijo el Gobernador Enrique Alfaro en un sport con motivo de su 5to. Informe de Gobierno.

¿Por qué Jalisco tiene el mejor sistema de salud de México? Porque en lugar de desmantelarlo y entregárselo al INSABI, aquí lo fortalecimos y lo modernizamos. Porque no hemos parado de construir, renovar y equipar nuestros hospitales, garantizando el abasto de medicamentos y atención de calidad. Porque cuando el Gobierno Federal le dio la espalda a nuestras niñas y niños con cáncer, nosotros les garantizamos atención integral, cobertura universal y un hospital de primer mundo. Nos queda un año de trabajo y no vamos a fallarle a la gente. Primero Jalisco”, enfatizó el mandatario jalisciense.

Junto con las acciones de construcción y modernización de la infraestructura hospitalaria, se avanzó en la certificación de centros de salud y en la entrega de equipo médico de vanguardia, así como en la basificación de miles de trabajadores del sector salud, entre médicos y enfermeras, que ya cuentan con estabilidad laboral.

Alfaro Ramírez presentó el pasado 6 de noviembre los resultados de su quinto informe de gobierno al frente del Ejecutivo estatal, donde dio un balance del estado que guarda la administración pública y avances en los proyectos, acciones, programas y obras más importantes del gobierno.

Para más información, consulta la siguiente página:

https://quintoinforme.jalisco.gob.mx/

