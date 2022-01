Coprotagonista de Zoey 101 arremete contra Jamie Lynn Spears.

La coprotagonista de Zoey 101, Alexa Nikolas, asegura que Jamie Lynn Spears, la hermana de ‘La Princesa del Pop’, miente en su libro .

A Britney Spears no le pareció que su hermana, Jamie Lynn Spears, publicara un libro sobre su vida; pero no ha sido la única persona molesta, la coprotagonista de Zoey 101, Alexa Nikolas, y compañera de la pequeña de los Spears también ha estado en desacuerdo con el contenido del texto.

“Recibí muchos mensajes acerca del nuevo libro de Jamie Lynn Spears. Estaba muy sorprendida de verla mentir ahí. Recientemente pensé cuando estábamos bien después de que ella me usó en su video musical de ‘Zoey 101' para que ella luciera mejor”, dijo en una publicación de Instagram.

“Es triste ver a alguien que no cambia después de todos estos años. Quisiera regresar el tiempo y decirle a mi yo de 12 años que tiene mucha suerte de no tener una amiga como ella, eres mejor sin ella, no necesitas a gente tóxica en tu vida y te mereces algo mejor”, agrega.

En el libro se cuenta como Jamie y Alexa eran mejores amigas, pero cuando la primera de estas comenzó a llevarse mejor con Kristin Herrera, ella empezó a criticarla a la espaldas. Jamie Spears asegura todo era una estrategia para sacarla del programa.

Britney se ofendió con el libro de su hermana

Britney se sintió ofendida por el libro de su hermana porque cuenta episodios íntimos de los años que la llevaron a estar bajo la tutela de su padre y por el momento no hay relación entre ellas.

Jamie se alegra de que ya no esté bajo la supervisión de su padre, pero sigue defendiendo que tiene derecho a contar su parte de la historia.

