Jason Momoa comparte FOTOS con Adriana Arjona

Jason Momoa no pierde el tiempo y recientemente sorprendió a propios y extraños al presumir en redes sociales su romance con Adriana Arjona, la hija del famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

Fue en su cuenta de Instagram donde el actor que interpreta a “Aquaman” confirmó su romance con Adriana Arjona. En la publicación aparecen ambos disfrutando de un viaje por Japón, también conocido como el Imperio del Sol Naciente.

¿Jason Momoa mostró su lado más romántico?

Además de las fotografías compartidas por el actor, Momoa mostró su lado más romántico al llamar “mi amor” a Adriana Arjona. Este hecho generó infinidad de reacciones en redes, principalmente entre las mujeres ya que muchas de ellas se dijeron con el corazón roto.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, publicó Momoa.

¿Dónde se conocieron Momoa y Arjona? Jason Momoa y Adriana Arjona se conocieron en el set de “Sweet Girl”, cuando el actor todavía estaba casado con Lisa Bonet, con quien procreó dos hijos.

La confirmación del nuevo romance de Jason Momoa se da a pocos días de que revelara que se encontraba en una relación y que “pronto sabrían todo”, esto durante la Comic Con de Basingstoke, la cual tuvo lugar en Inglaterra.

¿Quién es Adriana Arjona?

Como mencionamos anteriormente, Adriana Arjona es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la exmodelo puertorriqueña Leslie Torres. Adriana nació en San Juan de Puerto Rico en 1922; sin embargo, creció en la Ciudad de México.

Posteriormente se mudó a Estados Unidos donde, durante su adolescencia, estudió actuación. Por ello, se enfocó en esta carrera y decidió no seguir los pasos de su padre en el mundo de la música. Su momento de mayor fama llegó con la serie “Narcos”, misma que le abrió las puertas para proyectos como “Titanes del Pacífico: La Insurrección”, “Escuadrón 6” y “Morbius”.