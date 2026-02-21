Influencer muestra que gana más dinero en camiones que algunos trabajadores formales: VIDEO

Los videos de este influencer están generando un debate alrededor de las labores de los comerciantes en el transporte público. En la actualidad es totalmente normal encontrarse gente que se sube a cantar a los camiones o a vender productos varios. Sin embargo, los comentarios contra este usuario se volvieron bastante severos. Esto fue lo ocurrido.

¿Por qué la gente está atacando con todo a este influencer?

El nombre de pila de este creador de contenido es Jorge y en redes sociales se tiene como Georg1to. Él genera contenido en su mayoría de música. Sabe tocar la guitarra y aunque no canta tan bien (dicho por él mismo en algunos de sus videos), hace el intento por sobresalir y llevar dinero a casa. En este caso, a través de la música en el transporte público.

Justamente sus videos narran lo que pasa con él al salir de su casa a las 5 de la mañana y volver tras una jornada que termina a la una de la tarde. Allí se ve cómo se sube a lo que se podría definir como el Metrobús, cantando entre los vagones. La sorpresa es que revela ganancias de 135 pesos colombianos, lo cual se podría traducir en poco menos de 630 pesos mexicanos (626.1).

Y de manera puntual, algunos comentarios se fueron contra el joven, pues muchos incluso asemejaron el cantar en vagones con mendigar. Se quejaron que en su trabajo el salario mínimo es de 58, 364 pesos colombianos, lo que se traduce en poco más de 270 pesos mexicanos al día. Por ello, indicaron que está mal darle a las personas que venden cosas en el transporte público.

¿Lo que hace este influencer está prohibido por la ley?

Precisamente el sitio colombiano, El Tiempo, argumentó que subirse a espacios como el TransMilenio a vender cosas o pedir dinero está prohibido. Por ello, de cierta forma este artista callejero estaría infringiendo las reglas. Con esto, se generó debate alrededor de este tipo de actividades económicas a los que mucha gente acude, hablando específicamente del trabajo informal.